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تردد قناة sbc السعودية على النايل سات ومتابعة برنامج الدوري مع وليد الفراج

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تردد قناة sbc السعودية على النايل سات ومتابعة برنامج الدوري مع وليد الفراج
تردد قناة sbc السعودية

الدوري مع وليد على تردد قناة sbc  السعودية الفضائية على النايل سات والعرب سات، والتي تعد واحدة من القنوات الفضائية العربية ذات المحتوى الإعلامي المتنوع، وتحتوى خريطة البرامج المقدمة على شاشة القناة، مجموعة متميزة من المحتويات الإعلامية الرياضية والثقافية والدرامية والاجتماعية، والتي مكنت القناة من حجز مكانه لها بين القنوات الفضائية المتميزة المهتم بكل الأحداث والأخبار التي يبحث عنها المواطن العربي في المملكة وخارجها.

أحد أشهر البرامج المقدمة عبر تردد قناة SBC السعودية الفضائية، هو برنامج “الدوري مع واليد“، والذي يقدمه الإعلامي المشهور وليد الفراج، وأشارت قناة sbc إلى مواعيد تقديم برنامج وليد الفراج ليكون عند الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويهتم البرنامج بمتابعة وتغطية احدث دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وما يهتم به الشارع الرياضي في المملكة وبعض الدول العربية المحيطة.

تردد قناة sbc السعودية

كي تتمكن من ضبط واستقبال تردد قناة sbc الفضائية السعودية، ومتابعة البرامج الحوارية وتحليل المباريات، والتعرف على أخر واحدث أخبار المملكة العربية السعودية خاصة في الشأن الرياضي، ونرفق لكم الترددات العاملة على العرب سات وكذلك على النايل سات وهي كما هو مبين أدناة.

اسم القناة القمر الصناعيالترددالترميزالاستقطابمعامل تصويب الخطأ
قناة sbcالنايل سات1228427500أفقي5/6
قناة SBCالعرب سات1123027500أفقي5/6

موعد برنامج وليد الفراج الساعة 11 حتى يتمكن المتابع السعودي من معرفة مستجدات الأحداث.

موعد برنامج الدوري مع وليد الفراج
موعد برنامج الدوري مع وليد الفراج

برنامج وليد الفراج على sbc

قناة sbc أعلنت عن تقديم برنامج الدوري مع وليد للإعلامي وليد الفراج يومياً على شاشة قناة “اس بي سي”، حيث يبدأ البرنامج عند الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويوفر البرنامج تحليل للمباريات واخر أخبار الأندية السعودية.

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عن الكاتب

بدر

بدر سيد مصري الجنسية، محرر بموقع نجوم مصرية أهدف لتقديم عمل صحفي بمصداقية وأحب كرة القدم، مجال الدراسة الهندسة

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