تردد قناة sbc السعودية على النايل سات ومتابعة برنامج الدوري مع وليد الفراج

الدوري مع وليد على تردد قناة sbc السعودية الفضائية على النايل سات والعرب سات، والتي تعد واحدة من القنوات الفضائية العربية ذات المحتوى الإعلامي المتنوع، وتحتوى خريطة البرامج المقدمة على شاشة القناة، مجموعة متميزة من المحتويات الإعلامية الرياضية والثقافية والدرامية والاجتماعية، والتي مكنت القناة من حجز مكانه لها بين القنوات الفضائية المتميزة المهتم بكل الأحداث والأخبار التي يبحث عنها المواطن العربي في المملكة وخارجها.

أحد أشهر البرامج المقدمة عبر تردد قناة SBC السعودية الفضائية، هو برنامج “الدوري مع واليد“، والذي يقدمه الإعلامي المشهور وليد الفراج، وأشارت قناة sbc إلى مواعيد تقديم برنامج وليد الفراج ليكون عند الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويهتم البرنامج بمتابعة وتغطية احدث دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وما يهتم به الشارع الرياضي في المملكة وبعض الدول العربية المحيطة.

تردد قناة sbc السعودية

كي تتمكن من ضبط واستقبال تردد قناة sbc الفضائية السعودية، ومتابعة البرامج الحوارية وتحليل المباريات، والتعرف على أخر واحدث أخبار المملكة العربية السعودية خاصة في الشأن الرياضي، ونرفق لكم الترددات العاملة على العرب سات وكذلك على النايل سات وهي كما هو مبين أدناة.

اسم القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب معامل تصويب الخطأ قناة sbc النايل سات 12284 27500 أفقي 5/6 قناة SBC العرب سات 11230 27500 أفقي 5/6

موعد برنامج وليد الفراج الساعة 11 حتى يتمكن المتابع السعودي من معرفة مستجدات الأحداث.

برنامج وليد الفراج على sbc

قناة sbc أعلنت عن تقديم برنامج الدوري مع وليد للإعلامي وليد الفراج يومياً على شاشة قناة “اس بي سي”، حيث يبدأ البرنامج عند الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويوفر البرنامج تحليل للمباريات واخر أخبار الأندية السعودية.