تردد قنوات عين التعليمية 2019، بدأ يبحث عن كثير من السعودييين وذلك بعد دعوة الدكتور أحمد العيسى وزير التربية والتعليم السعودي، للطلبة وأولياء الأمور بمتابعة كافة برامجها والتي تبث عبر القمر الصناعي عرب سات أو من خلال الصفحة لها عبر “يوتيوب”، ضامة مجموعة متنوعة وثرية من البرامج التعليمية المشوقة وتم طرحها بأكثر من وسيلة تقنية حتى يستفيد من خلالها الطلاب والطالبات، لذلك بدأ البحث عن تردد قنوات عين التعليمية 2019، تلك القناة الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم والموثوق في المحتوى المقدم خلالها .

تردد قنوات عين التعليمية 2019

القمر الصناعي التردد الاستقطاب 27500 معدل تصحيح الخطأ عرب سات 12437 عمودي الترميز 5/6

معلومات عن قناة عين التعليمية

“عين للدروس” هي مجموعة من القنوات عددها 12 قناة فضائية لجميع المراحب التعليمية العامة من الصف الأول وحتى الصف السادي الإبتدائي، يقدم بثها عبر القمر الصناعي مجموعة متنوعة من البرامج ذات الجودة والمحتوى بمزايا متعددة بهدف نشر الثقافة والعلم والمنافسة بالقطاع التعليمي، فضلا عن سعيها المستمر لتنمية الطلاب ووصولهم إلى مستوى إحترافي قبل التحاقهم بالجامعات.

التواصل مع شبكة قنوات عين

تقدم شبكة قنوات عين أكثر من طريقة للتواصل معهم سواء لتقديم شكوى أو طرح فكرة جديدة، ومن بين تلك الطرق التي تقدمها تلك المجموعة التابعة لوزارة التربية والتعليم والخاصة بإدراة القنوات، إتاحة:

عنوان المجموعة، وهي: المركز الوطني للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، 2626، شارع العليا العام، حي الورود، وحدة رقم 1، الرياض 12251-6555، المملكة العربية السعودية. رقم الهاتف: 00966112937373 الفاكس: 00966112938080

مجموعة برامج قناة عين

تقدم مجموعة قنوات عين مجموعة برامج تعليمية متنوعة، أبرزها (عين التعليم- تقارير- بصمة – كلمني عربي- أسرار الأرض – أسرار الكون- اين البلد- اشرحها – المستشار الطبي –افتح يا سمسم – المستشار النفسي- برامج اللغة الإنجيليزية- عرب دايت – داخل الأشياء – محاضرات – أطلس الحيوانات – حراك – جرب نفسك – مسرحيات) وغيرها من البرامج المتنوعة والتي تحتوي على كافة المواد الهامة للشرح.

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