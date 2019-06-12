تركي بن طلال | بالصور رسالة كُرسي الأمير من أمام مطار أبها عنوان للتحدي السعودي للإرهاب الحوثي

هو الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، الذي عُرف بين السعوديين خاصة والعرب عامة بمبادراته الإنسانية المتعددة في مجال الإغاثة خاصة للشعب الفلسطيني، وسبق أن زار الأراضي المحتلة في إحدى تلك المبادرات التي تبنها وعلى نطاق دولي من أجل تخفيف معاناة الفلسطينيين، ليس هذا وفقط بل ومارس دوراً اجتماعيا واسعاً في مجال الوفاق الاجتماعي بين القبائل بقضايا القصاص .

هو أمير منطقة عسير، والتي تتبعها مباشرة مدينة أبها السعودية جنوبي المملكة، والتي تعرض مطارها الدولي اليوم لعدوان غاشم من قبل الميليشيات الحوثية بصواريخ كروز، التقطت العدسات اليوم رسالة مصورة حرص أن يقدمها أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، الرسالة هي رسالة تحدي وصمود وعدم اكتراث لكل عدوان غاشم على المملكة والسعودية .. فإليكم التفاصيل بالصور .

صور الأمير تركي بن طلال أمام مطار أبها السعودي

فبعيد قيام ميليشيا الحوثي، بقصف موجه ضد مطار أبها السعودي، وذلك باستخدام صواريخ كروز المجنحة، كأول مرة تستطيع وتتمكن ميليشيا الحوثي من تملك واستخدام مثل هذة الصواريخ، مما أسفر عن اصابات متعددة بصفوف المدنيين السعوديين ومنهم كما أكدت الأنباء أطفال ونساء .

ظهر أمير منطقة عسير في قلب الحدث غير مكترث بهذا العدوان وموجه رسالة واضحة لكل أعداء المملكة أن ” يا جبل ما يهزك ريح ” وظهر الأمير جالساً على كرسيه مباشرة أمام المطار يتابع أثار هذا العدوان ويتفقد المصابين ويتابع من قلب الحادثة مباشرة أخر التطورات، ولم يغادر المطار حتى تأكد من انتظام حركة الملاحة وودع بنفسه أول الطائرات المغادرة بعد عدوان الحوثي .

هي الرسالة التي حملها تركي بن طلال، ونقلتها العدسات لتوضح أن السعودية قيادة وشعب على قلب رجل واحد حاسم ثابت لا يهتز وتحت قيادة ملكية حكيمة تستطيع بأمرائها إدارة دفة الأمور نحو النجاة .