تسجيل الدخول حساب جوجل وأمان جيميل بالتفصيل

google أصبح تسجيل دخول حساب جوجل أو إنشاء حساب جوجل جديد أمر ضروري للجميع من المتعاملين مع أي مصالح أو تسجيل في مواقع التواصل الاجتماعية أو إنشاء حسابات بنكية، وكل ما يلزم للحصول على جيميل جديد هو التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني لجوجل محرك البحث الأشهر عالمياً وإليكم طريقة تسجيل الدخول حساب جوجل.

تسجيل دخول حساب جوجل إنشاء جيميل جديد

الدخول إلى جوجل من خلال كرومر.

قم بالضغط على إنشاء حساب جديد.

قم بكتابة الاسم الأول وهنا يقصد الاسم الذي ترغب في إنشاء حساب باسمه.

قم بتحديد السن من خلال اختيار اليوم و الشهر والسنه من خلال القوائم المنسدلة.

قم بعمل الجيميل والذي يحتوي على علامة @ قم باختيار الإيميل بناء على إسمك أو شركتك أو أي اسم ترغب فيه.

قم بإضافة رقم جوال أو رقم هاتف نقال.

بعد انتهاء خطوة الجيميل قم بتحديد الدولة.

قم بتحديد إن كنت رجل أو أمراءة.

بعد ذلك قم بالضغط على تسجيل جيميل.

بعد ذلك ستفتح لك صفحة تسجيل الدخول حساب جوجل قم بملئ الخانات والدخول.

كيفية تأمين حساب جيميل

قم بالدخول إلى تأمين حساب جوجل.

بعد تسجيل الدخول حساب جوجل.

قم بمراجعة الأجهزة النشطة وتأكد أن الحساب غير مفتوح من أجهزة أخري غير تابعة لك.

قم بالتحقق من النشاط أخر 24 ساعة للتأكد من كل شيئ طبيعي.

قم بأهم خطوة في تأمين حسابك على جوجل وهي خطوة اتحقق بخطوتين وهنا ضف رقم جوال ورقم آخر بديل سوف يقوم الموقع بإرسال رسالة تحتوي على أريع حروف أو أرقام للتأكد من رقم الهاتف ثم قم بإضافة جيميل آخر حتى تستطيع استرجاع حسابك حال تم ضياع الجيميل.

أهمية المصادقة الثنائية أن أي من مخترقي الحسابات لا يستطيع الدخول بغير إذن حتى أنت إن فتحت الأيميل من أي جهاز جديد سوف يقوم الموقع بإرسال رسالة نصية تفيد بإن هناك محاولة لفتح الأيميل من أحد الأجهزة إن كنت أنت فقم بالضغط على كنت أنا وهنا يجب إدخال رموز الأمان والتي تعمل لمدة ثواني فقط.

وهنا تكون قد أمنت حسابك ضد الهجمات أو العابثين وتستطيع من خلال التأمين استرجاع حساب جيميل بك سهولة من خلال الخطوات السابقة أو من خلال الجيميل البديل.

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