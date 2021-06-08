تسجيل الدخول نظام فارس وأهم الخدمات التي يقدمها

تسجيل الدخول نظام فارس أحد أكثر الخدمات بحثاً في المملكة، حيث أطلقت وزارة التربية والتعليم السعودية نظام جديد يخدم المنظومة التعليمية في المملكة العربية السعودية وهو نظام فارس الذي يقدم الخدمة الذاتية للمعلمين وجميع العاملين بالوزارة التعليمية.

تسجيل الدخول نظام فارس

هو يعتبر بديل إلكتروني لنظام الموارد البشرية، وصمم خصيصا لمساعدة المعلمين خاصة في وجود الأزمة العالمية الحالية، والذي حجم أداء الموظفين في أي وزارة، وجاء هذا النظام ضمن خطة تطوير الأنظمة الإلكترونية التي تسعى المملكة العربية السعودية لتطويرها قبل حلول عام 2030.

خدمات نظام فارس

ومن خدمات هذا النظام بالنسبة للموظفين هي طلب الحصول على إجازات، والحصول على بدلات، وطلب الحصول على تمديد للإجازات أو قطعها، والاستعلام عن التقاعد لسن المعاش، ومعرفة كشوف الرواتب للموظفين والعاملين، وأيضا معرفة بيانات الموظفين والسجل التاريخي لديهم في الوزارة، وكذلك الاستعلام عن مكافأة العمل خارج الدوام، ويفيد هذا النظام بالنسبة للمديرين معرفة كل شيء عن الموظفين والاستعلام عن جميع طلباتهم، والإبلاغ عند غياب أي أحد منهم، وطلبات بدل الموظفين، وتمديد الإجازات لهم.

كيفية تسجيل الدخول في نظام فارس

يبحث جميع العاملين سواء الموظفين أو المديرين بوزارة التربية والتعليم السعودية عن كيفية التسجيل في النظام الالكتروني نظام فارس الذي يوفر لهم جميع طلباتهم بطريقة آمنة وفي هذا المقال سنوضح لكم طريقة التسجيل في هذا النظام الالكتروني: