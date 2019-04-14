نظام نور| بدء تسجيل الروضات الحكومية والأهلية 1440-1441ﻫ ..خطوات ولينك التسجيل لطفل مستجد فى الروضة

يتساءل الكثير من أولياء الأمور عن مستويات ورابط نظام نور لتسجيل الروضات، لجميع المراحل والمدارس الحكومية والخاصة المُعتمدة لوزارة التربية والتعليم السعودية، والتي بدأ اليوم الأحد التسجيل الإلكتروني للعام الدراسي 1440-1441ﻫ، ويتم ذلك عن طريق تسجيل بيانات الطفل من خلال حساب ولي الأمر المُسجل سابقاً، والذي يقوم بإدخال بيانات الطفل أو الطفلة والموافقة على طلب التقديم، ثم تجهيز مستندات الطفل والذهاب في بداية العام الدراسي إلى مقر المدرسة وتقديم تلك المستندات لتوثيق التقديم للالتحاق بالمدرسة، كما توجد أيضاً أعمار ومستويات في مرحلة الروضة، وهى مُقسمة لثلاثة مستويات ليتم توحيد أعمار الأطفال وتوجيههم إلى ما يناسبهم.

مستويات وأعمار التسجيل في الروضة لنظام نور عام 1440-1441ﻫ:

يقوم نظام نور بمجرد إدخال بيانات الطفل أو رقم شهادة ميلاده، بعرض المستوى المناسب لتلك الفئة العمرية، وسوف ينوة إذا كان الطفل صغيراً أو كبيراً عن تلك الفئات الموجودة بالمستويات الثلاث، وسوف يظهر رسالة أن النظام غير موافق، وعن المستويات الثلاثة المطروحة لتسجيل الروضات هي كالاتى:

1- المستوى الأول : والذي يشمل جميع الأطفال الذين أتموا سن الثلاث سنوات وصولاً إلى سن الأربع سنوات.

2- المستوى الثاني: والذي يشمل الأطفال الذين أتموا سن الأربع سنوات وصولاً إلى سن الخمس سنوات.

3- المستوى الثالث: والذي يشمل الأطفال الذين أتموا سن الخمس سنوات وصولاً إلى سن ست سنوات.

لينك وخطوات التسجيل لتسجيل الروضات من خلال نظام نور:

يتم تسجيل الروضات عن طريقة نظام نور الإلكتروني من خلال الخطوات التالية:

1- يتم الدخول على الموقع الإلكتروني لنظام نور لتسجيل الروضات من هنا.

2- تسجيل اسم المستخدم، وكلمة السر، ورمز التحقق في حالة إذا كان لديك حساب سابق.

3- في حالة ولي أمر جديد، اضغط على جملة ولي أمر جديد، والتي سوف تجدها مفٌعلة والإطلاع على إرشادات تسجيل ولي أمر جديد، وفترات التسجيل أيضاً.

نظام نور لتسجيل الروضات الحكومية والأهلية:

أتاحت وزارة التربية والتعليم السعودية، تسجيل الروضات من الأطفال الوافدين للمملكة العربية السعودية من خلال نظام نور لمن لهم أولياء أمور يعملون بأي قطاع حكومي داخل السعودية، كما أتاحت أيضاً طريقة التسجيل لبعض الحالات التي لا يمكن تسجيلها إلا عن طريق قائد أو قائدة المدرسة وهى:

المستندات المطلوبة لتسجيل الروضات :

1- صورة حديثة للطفل أو الطفلة.

2- صورة وأصل بطاقة العائلة.

3- صورة لبطاقة الهوية الوطنية من الأمام والخلف.

4- صورة وأصل شهادة ميلاد الطفل.

يتم تحضير الأوراق السابقة في ملف بلاستيك، لحين بدء العام الدراسي الجديد ثم الذهاب لمقر المدرسة وتقديمهم من قبل ولي الأمر.

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