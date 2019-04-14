تسجيل الروضات عبر نظام نور .. جدول وطريقة التسجيل

بدأت طلبات تسجيل الروضات عبر نظام نور ، ترد بشكل مكثف اعتبارًا من اليوم الأحد 14/4/2019 ، وقد اشتكى العديد من أولياء الأمور من صعوبة التسجيل عبر البوابة الإلكترونية لنظام نور بسبب الضغط الكبير على الموقع، وأكّد الكثير أنهم لم يتمكنوا من الدخول وتسجيل أطفالهم في الروضات حتى الآن، وجدير بالذكر أن التسجيل في الروضات أمر ضروري وشرط أساسي للقبول في المرحلة الإبتدائية ،حيث يجب ان يكون الطفل قد اتم بالفعل الدراسة فى إحدى الروضات التابعة لوزارة التربية والتعليم أوالمعتمدة رسميًا من الوزارة أو المعتمد فى نظام نور المركزي.

جدول تسجيل الروضات عبر نظام نور

حسب تعليمات وزارة التربية والتعليم ، موعد التسجيل في رياض الاطفال وفق الجدول التالي:

تسجيل رياض الأطفال المستوى الثالث لجميع الأطفال الذين أتموا عمر الـ (5) أعوام ولم يتموا عمر الـ (6) أعوام عند بداية العام الدراسي في السعودية 02-01-1441هـ يبدأ من يوم 14 أبريل 2019 ولغاية 28 مايو 2020م.

تسجيل رياض الأطفال المستوى الثاني لجميع الأطفال الذين أتموا عمر الـ (4) أعوام ولم يتموا عمر الـ (5) أعوام عند بداية العام الدراسي السعودي 02-01-1441هـ يبدأ يوم 14 أبريل 2019 ولغاية 28 مايو 2020م.

تسجيل رياض الأطفال المستوى الأول لجميع الأطفال الذين أتموا عمر الـ (3) أعوام ولم يتموا عمر الـ (4) أعوام عند بداية العام الدراسي السعودي 02-01-1441 هـ، يبدأ من 14 أبريل 2019 إلى 28 مايو 2020 م.

طريقة وخطوات تسجيل الروضات عبر نظام نور

للتسجيل في الروضات عبر نظام نور يجب أن يكون هناك حساب لولي الامر، أو إنشاء حساب في الموقع ويتم التسجيل باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى موقع نظام نور، أو تسجيل جديد (كولي أمر) عبر الرابط التالي هنا .

. طلب التسجيل .

تحديد الصف المراد التسجيل فيه.

تدوين البيانات الخاصة بالطالب إضافة إلى تحديد الروضة والإقرار بصحة البيانات.

تسجيل الطلاب غير السعوديين

بالنسبة للطلاب غير السعوديين والخاضعين للنسب المحددة للتسجيل، ممن يعمل أولياؤهم في القطاع الخاص، يبدأ التسجيل بداية من يوم 22/8/1440، ويستمر التسجيل دون توقف حتى سد الشواغر في الروضات، أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في 22/01/1441 ـ.

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