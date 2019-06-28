تسجيل الروضات في نظام نور برقم الهوية الوطنية 1440 .. تعرف على طريقة التسجيل

يعتبر موعد تسجيل الروضات في نظام نور برقم الهوية الوطنية أو عن طريق السجل المدني، هو واحد من أكثر الأمور التي تشغل قطاع كبير من الآباء والأمهات من داخل المملكة العربية السعودية، سواء كانوا من حاملي الجنسية السعودية أو من يقيمون داخل المملكة، فينتظر الجميع في تلك الأوقات الراهنة أن يتم الإعلان بشكل أكيد عن المواعيد الخاصة بالتسجيل في الروضات من خلال موقع نور Eduwave، واليوم من خلال موقع كلمة دوت أورج نقدم لكم مختلف التفاصيل الخاصة بتسجيل رياض الأطفال للعام الدراسي 1440-1441.

تسجيل الروضات في نظام نور

وأكدت الإدارات التعليمية في المملكة السعودية أن التقديم في الروضات لهذا العام، لن يكون ورقي، ولكن من المقرر أن يتم التقديم عن طريق نظام نور لرياض الأطفال، ويتم ذلك بمجرد أن يتم تفعيل الخدمة الإلكترونية، من خلال الرابط الرسمي لنظام نور .

تسجيل الروضة في نظام نور 1441

كما يذكر أنه يجب على ولى الأمر أن يقوم بتسجيل الدخول على نظام نور، أو القيام بفتح حساب جديد إن كان يقوم بالدخول واستخدام الموقع للمرة الأولى، أما فيما يتعلق بخطوات التسجيل في نظام نور، فيجد المستخدم كافة الخطوات الخاصة بذلك على الموقع الرسمي:

بدءًا من الدخول على رابط نظام نور بالهوية الوطنية.

كذلك رمز التحقق.

يقوم المستخدم بتسجيل ولي أمر جديد.

أو يقوم المستخدم بالتسجيل باسم المستخدم الخاص به في حساب نور بالسجل المدني، ورمز التحقق وكلمة المرور.

يقوم ولى الأمر باختيار خدمات الطالب.

اختيار خدمة تسجيل الطفولة المبكرة أو تسجيل الروضات الحكومية أو تسجيل الروضة.

إدخال البيانات وإرفاق المستندات الخاصة بالطفل.

أما فيما يتعلق بأعمار الأطفال التي سيحق لهم التسجيل في نظام نور للروضات فهم 3 شرائح وهم:

– الشريحة الأولى: لجميع الأطفال الذين أكملوا عمر الـ (3) سنوات، ولم يتموا عمر الـ (4) سنوات.

– أما الشريحة الثانية: فهي لكافة الأطفال الذين قد أكلوا عمر الـ (4) أعوام، ولم يتموا عمر الـ (5) سنوات.

– وفيما يتعلق بالشريحة الثالث: فنجد أنها لجميع الأطفال الذين أتموا عمر الـ (5) سنوات، ولم يتموا عمر الـ (6) سنوات.