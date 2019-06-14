تسجيل العنوان الوطني الموحّد وتفعيله لدى البريد السعودي

نرفق لكم رابط تسجيل العنوان الوطني حيث يمكن لجميع الأفراد وأصحاب المؤسسات بالتسجيل في البريد السعودي من اجل أن يستطيع جميع المواطنين وكافة الجهات الحكومية والخاصة التواصل فيما بينهم، حيث توفر خدمة التسجيل في العنوان الوطني السعودي أدخال كافة بياناتك والتي تشمل رقم العقار والشارع والمحافظة التي تعيش فيها والرمز البريدي وغيرها من البيانات الأخري من اجل التسجيل في العنوان الوطني الكترونيا.

الإدارة العامة لمؤسسة البريد السعودي تسعي لتوفير العديد من الخدمات الإلكترونية لكي تسهل علي جميع المواطنين والمقيمين العديد من الخدمات سواء كانت الكترونيا أو نقل الطرود في اسرع وقت ممكن عن طريق شركات الشحن التابعة للهيئة، كما يمكن للمطاعم والهايبرات ومحلات بيع المنتجات الاستفادة من خدمة التسجيل في العنوان الوطني لكي يساعدهم في الوصول إلي الأفراد والمؤسسات بكل سهولة ويسر عن طريق خرائط البريد السعودي.

تسجيل العنوان الوطني الموحّد

جميع المواطنين سواء سعوديين أو من كافة الجنسيات يمكن الدخول علي رابط تسجيل العنوان الوطني من اجل الاطلاع علي العنوان الخاص بك حيث تعمل هذه الخدمة لجميع المستفيدين سواء كانوا أشخاص أو مؤسسات تابعة للقطاع الحكومي أو الخاص، حيث يمكن لأصحاب الشركات الاستفادة من تلك الخدمة حتي يتمكنوا من استلام جميع المستندات التابعة لكافة الجهات الحكومية والهيئات التابعة للحكومة السعودية.

تسجيل العنوان الوطني في البريد السعودي

يعتبر عنوان البريد السعودي من اهم الأشياء التي لا يستغني عنها أي مواطن أو صاحب عمل وذلك من اجل أن يستطيعوا استلام كافة المستندات بداخل الطرود البريد التابعة للهيئة العامة للبريد السعودي، كما يمكن استلام كافة الوثائق من كافة الوزارات التابعة بالحكومة حيث يمكن توثيق الأراضي والعقارات أيضا علي البريد السعودي حيث يعتبر ثباتا لحقوق جميع الأشخاص والهيئات الحكومية التابعة للدولة.