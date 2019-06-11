تسجيل العنوان الوطني : مميزات ورابط التحقق من عنوانك عبر رابط address.gov.sa

سواء كنت مواطن أو مقيم، أو صاحب عمل، أو تابع للجهات الحكومية، فيجب عليك تسجيل العنوان الوطني الخاص بك للاستفادة بالكثير من الخدمات التي تقدمها باقي الجهات لك، العنوان الوطني تم إطلاقه بشكل فعلي بدعم من البريد السعودي، تنفيذاً لقرار حكومة المملكة العربية السعودية، وهو أحد أنظمة العنونة الإلكترونية الذي يهدف إلى مواكبة التقنية والتنوع التكنولوجي.

العنوان الوطني السعودي

العنوان الوطني السعودي هو عنوان معياري، ويشمل عنونة كافة مناطق وقرى المملكة العربية السعودية، وذلك عبر استخدام أحدث أنظمة التكنولوجيا، ويمكن من خلال التسجيل في العنوان الوطني الوصول إلى كافة الجهات الحكومية المسجلة في النظام، بالإضافة إلى الأفراد سواء المقيمين أو المواطنين السعوديين، ويهدف إلى التحول من العنوان الوصفي المتعارف عليه إلى عنوان يسهل الوصول والاستدلال لكافة مناطق المملكة.

التسجيل في العنوان الوطني

قبل التسجيل في العنوان الوطني سواء للشركات أو الأفراد، يجب عليك أولا معرفة مما يتكون العنوان الوطني، وبحسب ما تم الإعلان عنه في الموقع الرسمي، فإنه يتكون من رقم المبنى، رقم الشارع، الحي المتواجد به المبنى، المدنية التي يتواجد بها العنوان، الرمز البريدي، وأخيراً الرقم الإضافي، كما أنه يمثل العنوان الوطني للشركات أهمية كبيرة، خاصةً للشركات أو الجهات التي تقوم بتوصيل الطلبات مثل المطاعم، أو شركات الشحن.

العنوان الوطني تسجيل دخول

يفيد أيضاً العنوان الوطني للأفراد أو الشركات سهلة تقديم الخدمات التي يقدمها البريد السعودي، مما يسهل للبريد سهولة الوصول للعملاء سواء في أماكن العمل أو إقامتهم، كذلك العنوان الوطني يتمكن سيارات الإسعاف من سرعة الوصول إلى مكان وقوع أي حادث في وقت قياسي قصير، وأيضا يسهل الأمر على باقي الجهات الخدمية، مثل الكهرباء والماء، الإطفاء، كما يمكن أيضاً للجهات التعليمية سهولة التواصل مع طلابها.

تسجيل العنوان الوطني

سواء كنت فرد من المواطنين أو المقيمين في المملكة فيمكن من خلال رابط تسجيل العنوان الوطني ، تسجيل عنوانك بشكل ميسر وسريع، ويمكن أيضاً إن كنت صاحب شركة أو مؤسسة تسجيل عنوانك الوطني، وأيضاً يمكن للجهات الحكومية والوزارات والهيئات الاستفادة من الخدمة لسهول وصول عملاء تلك الجهات لها، وفي حال إن كنت مسجل من قبل فيمكن لك التحقق من العنوان الوطني.

وكان البريد السعودي أعلن من قبل أن العنوان الوطني يضمن للمواطنين توصيل طلباتهم أو الطرود والوثائق الخاصة بهم عبر بريد واصل بأسرع وقت، دون أي عواقب أوعراقيل، كما أنه يحفظ حقوق الأراضي والعقارات في المملكة، كما أن المواطن أو المقيم يستفيد بعدد من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات الأخرى مثل خدمات البريد السعودي.