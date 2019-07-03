نقدم لكم اليوم رابط تسجيل المسار الإلكترونية لحجاج الداخل 2019 – 1440 وذلك من خلال موقع وزارة الحج والعمرة، والجميع يستعدون للمرحلة الثانية من تقديم حج الداخل والتي يتم فيها إتمام كافة إجراءات الحجز، واختيار من يقدم الخدمة وذلك وفق البرامج المتاحة على الموقع ومراحل التسجيل الخاصة ببرامج الحج، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى والتي كان فيها البحث عن البرنامج المناسب الذي يشمل الحج المنخفض التكاليف أو مستويات الحج المقدمة، ويشمل إدخال البيانات وإضافة البرامج المناسبة لها و إعداد القائمة المفضلة ثم كتابة المرافقين للحاج صاحب طلب التسجيل.

قامت وزارة الحج والعمرة بالإعلان عن موعد تسجيل المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 2019 عبر روابطها الرسمية، وذلك عن طريق موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، وذلك لاعداد المرحلة الثانية في تسجيل حجاج الداخل عن طريق بوابة المسار الإلكتروني وذلك لتسجيل حج الداخل في المملكة للمواطنين والمقيمين، وهي تعد البوابة الوحيدة لقبول طلبات الحج وهي الطريقة الشرعية الوحيدة .

موعد تسجيل المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 2019

سوف يكون رابط المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل متاح من اول الغد يوم الخميس الموافق غرة ذو القعدة 1440، و 4 يوليو 2019، وفي تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الخميس، واكد محمد القرشي عضو مجلس التنسيق لشركات حج الداخل، أن التسجيل سوف يستمر حتي يوم 7 ذو الحجة 1440، أو حتى اكتمال عدد حجاج الداخل 1440 في جميع الشركات.