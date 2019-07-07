تسجيل المسار الالكتروني لحجاج الداخل 1440 || وزارة الحج والعمرة || خطوات التسجيل

أشارت وزارة الحج والعمرة عن بدء تسجيل المسار الالكتروني لحجاج الداخل 1440 المرحلة الثانية ابتداء من يوم الخميس 1 ذي القعدة، من خلال رابط المسار الالكتروني الذي أعدته وزارة الحج خصيصا لإستقبال طلبات المواطنين بالمملكة، ويستقبل البرنامج طلبات 230 ألف من الحجاج وذلك عبر 190 شركة ومؤسسة لحجاج الداخل.

ونستعرض معكم رابط بوابة المسار وطريقة وخطوات التسجيل بالمسار الالكتروني لحجاج الداخل 1440 وموعد إغلاق التسجيل وباقات وبرامج شركات حجاج الداخل التي تتناسب مع فئات المواطنين والمقيمين المختلفة.

وزارة الحج والعمرة

أعلن نائب وزير الحج والعمرة، معالي الدكتور عبدالفتاح بن سلمان، عن أن المسار الالكتروني هو بوابة الكترونية تخصصها وزارة الحج من أجل استقبال طلبات المواطنين بجميع أنحاء المملكة، ويتم من خلال بوابة المسار حج باقات وبرامج خدمات شركات حجاج الداخل بجميع مستويات الخدمة.

كما أوضح معاليه المسار الالكتروني لحجاج الداخل يهدف إلى تحقيق الشمولية عن طريق خدمته مجموعة متعددة من الفئات، ويحقق المسار خدماته لكل راغبي الحج سواء كان للمقيمين أو المواطنين، ويوضح المسار الالكتروني جميع الشركات التي مرخص ومؤهل لها خدمة حجاج الداخل.

بداية الحجز عبر رابط المسار الالكتروني

تم تخصيص المرحلة الثانية لاستقبال بيانات الحجاج واختيار كل حاج البرنامج المفضل له، إذ يتم تنفيذ الحجز فعليا ببرامج الخدمة المتوفرة على المسار، وسيتم إتاحة التسجيل في رابط المسار الالكتروني لحجاج الداخل 1440 حتى السابع من ذي الحجة، ولا يشترط تسجيل المواطن في المرحلة الأولى والتي سبق أن بدأت في 15-9-2019 للتعريف بالبرنامج والباقات.

خطوات التسجيل بالمسار الالكتروني

نستعرض معكم خطوات التسجيل بالمسار الالكتروني عبر رابط بوابة المسار لحجاج الداخل 1440 للمواطنين والمقيمين بالمملكة، ويمتد التسجيل حتى يوم السابع من ذي الحجة وفيما يلي رابط المسار وخطوات التسجيل: