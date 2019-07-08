تسجيل المقيمين بالممكلة العربية السعودية في رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 هـ

نتابع معكم للتعرف على تفاصيل المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 عبر بوابة المسار الإلكتروني، ووزارة الحج، التي تفتح أبوابها لجميع الراغبين في تسجيل حج الداخل، حيث أطلقت وزارة الحج والعمرة المسار الإلكتروني للمقيمين بالمملكة العربية السعودية، نتابع للتعرف على طريقة التسجيل في المسار الإلكتروني.

المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

طورت وزارة الحج والعمرة موقع المسار الإلكتروني والذي يساعد المقيمين بالمملكة العربية السعودية للحج الداخلي، حتى يتحمل الموقع الضغط في وقت التسجيل والإقبال الكثيف عليه في الحج المخفض.

تناشد الوزارة المواطنين الراغبين في التسجيل الالتزام بالتسجيل في مواعيد فتح البوابة الإلكترونية، والتي بدأت في غرة شهر ذي القعدة 1440 هـ.

على مواطني المملكة العربية السعودية التسجيل عبر تفعيل رابط التسجيل في حج الداخل في عام 1440 والذي وفرته وزارة الحج والعمرة لاستقبال طلبات الراغبين في الحج بالأسعار المخفضة.

قامت وزارة الحج والعمرة باستقبال طلبات التسجيل في المسار الإلكتروني ولمدة شهر بالكامل للحجز للحج الداخلي، على الا يتم النظر للطلبات المسجلة في مكاتب الحملات، كما تنوه الوزارة أن التسجيل يكون من خلال رابط الوزارة “المسار الإلكتروني” فقط، ويتم التسجيل عبر الرابط حتى يوم السابع من شهر ذي الحجة.

خطوات التسجيل بالمسار الإلكتروني