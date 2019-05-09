تسجيل برنامج سعودي جاب وزارة البيئة والمياه الزراعة للتدريب المتكامل رجال ونساء

تفاصيل تسجيل برنامج سعودي جاب 1440، حيث أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة شروط ومزايا التسجيل في برنامج سعودي جاب للتدريب المتكامل رجال ونساء، بمرحلته الأولى لاختيار 100 متدرب للحصول على شهادة تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، ووضعت الوزارة رابط التقديم خلال مواعيد فترح التسجيل في برنامج التأهيل “سعودي قاب”، مع توضيح المزايا التي سيتحصل عليها المرشحين لدورة الأولى من حيث المكافأة الشهرية وفرص التوظيف أو التعيين، لمن سينطبق عليهم شروط التقديم على الدورة التدريبية للحصول على شهادة تطبيق الممارسة الزراعة الجيدية.

أشارت وزارة البيئة والمياه والزراعة لمواعيد تسجيل برنامج سعودي جاب 1440 للجنسين، حيث من المقرر بداية استقبال طلبات الالتحاق بالبرنامج التدريبي بدايةً من يوم الأحد المقبل 7 رمضان 1440، وحتى يوم الأربعاء 24 رمضان 26 مايو 2019 الجاري، وستعلن بعد ذلك أسماء المرشحين، كما تم الإشارة إلى بعض التفاصيل المتعلقة بالبرنامج ومنها مدة الدورة وعدد ساعات التدريب اليومية النظرية والعملية.

شروط تسجيل برنامج سعودي جاب 1440

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن شروط التسجيل في برنامج سعودي قاب 1440 بدورته الأولى، مع التنويه عن المزايا التي سيتحصل عليها المتدرب بعد التخرج من تلك الدورة واجتيازها بنجاح، والشروط نضع لكم منها ما هو مبين أدناة والتفاصيل على رابط التسجيل المرفق فيما بعد.

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

الحصول على شهادة البكالوريوس في المجال الزراعي.

القدرة على استخدام الحاسب الآلي.

إجادة اللغة الإنجليزية.

ألا يكون للمتقدم أو المتقدمة سجل تجاري.

ألا يكون المتقدم أو المتقدمة موظفاً.

الأفضلية لمن لديه شهادة خبرة بمجان الإنتاج النباتي.

مزايا ومدة تدريب برنامج سعودي قاب

يحصل المتدربين أو المتدربات بعد النجاح في الدورة التدريبية والتخرج، على مكافأة مالية ، والتأهيل لمتطلبات سوق العمل، وسيتن تعيين افضل 15 متدرب وتعيينهم ببرنامج سعودي قاب، والحصول على شهادات التجريب المعتمدة من مدربون ذات خبرات دولية، وستكون مدة التدريب 3 شهور، بواقع 5 أيام أسبوعياً و8 ساعات تدريب نظري وعملي يومية، وفي النهاية سيتم توزيع 100 متدرب على مناطق الرياض والمنطقة الغربية والمنطقة الشرقية.