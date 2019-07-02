تسجيل حج الداخل 1440 : رابط تسجيل المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة عن اقتراب موعد تسجيل حج الداخل 1440، وذلك عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، ويمكن من خلال رابط المسار الإلكتروني للحج معرفة كافة البرامج والباقات المتاحة، والتي يتم تقدميها لأكثر من 260 ألف حاج وحاجة من حجاج الداخل من المقيمين والمواطنين، ويتم تقديم كافة الخدمات لحجاج بيت الله الحرام من خلال 190 شركة ومؤسسة مؤهلة ومرخصة، من خلال موقع المسار الإلكتروني.

وكانت وزارة الحج والعمرة نشرت قبل أيام قليلة عن قرب موعد فتح المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440، وذلك يوم الخميس الموافق غرة شهر ذي الحجة لعام 1440 هجرياً، وكانت إمارة مكة المكرمة نشرت من خلال الحساب الرسمي على تويتر أن موعد الحجز الفعلي سيكون الخميس الموافق غرة ذي القعدة، بدايةً من الساعة الثامنة صباحاً، على أن يكون التسجيل متاحاً من خلال رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440.

المسار الإلكتروني للحج

وكان نائب وزير الحج والعمرة، أوضح في وقت سابق، أن المرحلة الماضية من المسار الإلكتروني للحج، كانت تهدف إلى تعريف حجاج الداخل بالخدمات التي يتم تقديمها عبر شركات الحج، وتعريفهم بالباقات والبرامج، وأيضاً أسعار حملات الحج 1440، أما المرحلة الثانية فتهدف إلى التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440، وكانت وزارة الحج والعمرة عدلت أسماء باقات الحج لتصبح برنامج الضيافة بدلاً من البرنامج العام، برنامج حج منخفض التكلفة باسم برنامج الاقتصادي 1، والحج الميسر باسم برنامج الاقتصادي 2، وأوضح أنه يمكن معرفة أسعار حملات الحج 1440 من خلال المسار الإلكتروني، وبين أن موقع المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل 1440، هو المصدر الوحيد للتسجيل هذا العام.

المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440

كذلك يوفر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 عدد من الخدمات، من بينها الاختيار بين 5 برامج كمفضلة، حجز البرامج المختارة، خدمة دعم فني وتلقي بلاغات، شراء الأضاحي، دفع فواتير الخدمات إلكترونياً، اختيار وتحديد مواقع المخيمات في مكة والمدينة، توفير حضانات وروضات للأطفال بالتعاون مع تعليم مكة، الحصول على تصريح الحج، وأخيراً خاصية إلغاء الحجز واسترجاع قيمة المدفوعات إلكترونياً.

تسجيل حج الداخل 1440

هذا ويبحث عدد كبير من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية عن رابط بوابة المسار الإلكتروني للحج، وذلك من أجل التسجيل في الحج، ويمكن ذلك من خلال رابط تسجيل حج الداخل 1440، الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة السعودية، والذي يمكن من خلاله الإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بحج هذا العام، مثل أسعار باقات الحج لهذا العام، وكافة الخدمات التي يتم تقديمها إلكترونياً عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.

تحديث: كانت وكالة الأنباء السعودية أعادت نشر تذكيراً حول موعد تسجيل حج الداخل 1440، وأعلنت أنه سيبدأ غد لخميس الموافق غرة ذي القعدة، وأعلنت أن المرحلة الثانية من المسار الإلكتروني تشمل التسجيل وحجز الباقات التي يختارها الحاج، وهي الخطوة التي يتم فيها الحجز الفعلي، وأوضحت أنه يمكن الاستفادة من كافة الخدمات الموجودة على موقع المسار، وذلك حتى اليوم السابع من شهر ذي الحجة.