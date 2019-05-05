أعلن سلطان القحطاني، المتحدث باسم حساب المواطن، عن موعد تسجيل حساب المواطن الدفعة 18 للحصول على الاستحقاق النقدي لشهر مايو المقبل، ويزداد بحث المواطنين من مختلف مدن المملكة العربية السعودية عن شروط برنامج حساب المواطن وكيفية التسجيل إلكترونيًا، حيث يتم صرف الدعم النقدي من المستحقين بالمملكة يومي 9 أو 10 من كل شهر من أجل تلبية احتياجاتهم وظروف المعيشة في ظل أوضاع الاقتصاد المحلة والعالمية، ويأتي حرصًا الشديد على توضيح كيفية تسجيل حساب المواطن الدفعة 18 وعرض الشروط حتى تتمكنون من التسجيل بكل سهولة دون وقوع خطأ.

تسجيل حساب المواطن الدفعة 18

نقدم كيفية تسجيل حساب المواطن الدفعة 18 للحصول على الدعم النقدي كل شهر على النحو الآتي:

تسجيل الدخول على موقع حساب المواطن من هنـــــــــــــــــا

مطالعة شروط البرنامج ومعلومات تقديم الطلب.

كتابة البيانات المطلوبة.

اضغط على كلمة تقدم الطلب.

شروط برنامج حساب المواطن

جاءت شروط برنامج حساب المواطن في نقاط محددة واضحة، كالتالي:

لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من أجل التسجيل في برنامج حساب المواطن.

يستثنى من شرط الجنسية ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن الفرد المقيم بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

لابد ألا يكون المتقدم متواجد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المتاحة مع بيانات الجهات ذات العلاقة لضمان سلامة المعلومات.

اعتماد معايير الحصول على الدعم النقدي من برنامج حساب المواطن على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

يجدر الإشارة إلي أن أكثر من 12 مليون مواطن سعودي تمكنوا من تسجيل حساب المواطن الدفعة 18 حتى الآن، حيث أن برنامج حساب المواطن من أقوى المواقع الخدمية بالوطن العربي، وقد أكد سلطان القحطاني، المتحدث الرسمي للبرنامج عن اعتمادهم على تغطية فرق التكلفة التى أدت إلى زيادة أسعار الوقود الكهرباء، بما يمكن المستحقين من الحصول على الدعم وتخفيف الآثار الناتجة عن ارتفاع الأسعار.

طلبات الاعتراض على دعم الدفعة 17 لحساب المواطن

بدء حساب المواطن في استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة الـ17 التي تم صرفها في العاشر من أبريل الجاري. ويقدم الاعتراض عبر البوابة الإلكترونية على الرابط: http://ca.gov.sa.