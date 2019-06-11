تسجيل حملة ابن عثيمين للحج 1440 الخيرية للسعوديين وغير السعوديين

فتح تسجيل حملة ابن عثيمين للحج 1440 الخيرية، مع توضيح شروط التسجيل في حملة مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمن الخيرية للسعوديين وغير السعوديين، ومواعيد بداية ونهاية فترة التسجيل الإلكتروني لأداء مناسك فريضة الحج، تحت مسمى حملة حجاج الفريضة المحتاجين للمتواجدين داخل المملكة العربية السعودية، حيث نشرت الصحيفة الرسمية للمؤسسة كافة التفاصيل التي سنسرد منها ما يسهل على راغبي أداء الفريضة الاستفادة من تلك الحملة الخيرية.

بدء تسجيل حملة ابن عثيمين للحج 1440 الخيرية من يوم الأحد الموافق 6 من شهر شوال 1440 الجاري وفق تقويم أم القرى، حيث تم تشين رابط التسجيل الإلكتروني في حملة حج مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية للحج، حيث يستمر التسجيل إلكترونياً حتى يوم الخميس المقبل الموافق 10 شوال 1440 على أن يتم إجراء عملية الفرز للطلبات المسجلة عقب وقف عملية التسجيل، وانه لا يوجد أفضلية لمن يسجل أولاً، وتم وضع شروط التسجيل في حملة حجاج الفريضة المحتاجين للسعوديين وغير السعودين.

شروط تسجيل حملة ابن عثيمين للحج 1440 للسعوديين

وضعت مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 6 شروط تقريباً لقبول طلبات راغبي التسجيل من السعوديين في الحملة الخيرية للحج، ويجب مراجعة ما جاء من شوط قبل البدء في إدخال البيانات على رابط تسجيل حملة ابن عثيمين للحج 1440 الخيرية وهي كما هو مرفق.

ألا يكون قد سبق للمتقدم الحج حتى لو كام محرماً.

أن يكون من المحتاجين وغير قادر على تحمل نفقات الحج.

السن لا يثل عن 25 عام.

أقصى عدد للمرافقات واحدة.

الراتب لا يتعدى 6 آلاف ريال.

القدرة صحيا على أداء مناسك الحج ولا يعاني من أي مشاكل نفسية أو صحية.

شروط التسجيل في حملة مؤسسة ابن عثيمين الخيرية للحج لغير السعوديين

الشروط الخاصة بعملية التسجيل في حملة مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين للحجي الخيري لغير السعوديين من الحجاج العرب، ومنها الراتب لا يزيد عن 3 آلاف ريال، والسن لا يقل عن 25 عام، ومر على المتقدم مدة لا تقل عن عام داخل المملكةـ وعدد المرافقات لا تزيد عن واحدة، أن تكون رخصة الإقامة سارية المفعول، ولا يقبل من لهم تأشيرة زيارة.

1- أن يكون المتقدم لم يسبق له الحج نهائيا ولو كان محرما.

2- أن يكون المتقدم من المحتاجين الذين لا يستطيعون تحمل نفقات الحج.

3- أن تكون إقامته سارية المفعول ولا يُسمح لمن لدية تأشيرة زيارة.

4- أن يكون الحاج قادرا صحيا على أداء فريضة الحج ولا يعاني أي مشاكل صحية أو نفسية.

رابط التسجيل في حملة بن عثيمين الخيرية للحج

الاطلاع على التفاصيل كاملة والدخول إلى رابط التسجيل في حملة بن عثيمين الخيرية للحج، ولن يتم استقبال أي طلبات ترد عقب انتهاء فترة التسجيل.