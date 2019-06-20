تسجيل حملة الراجحي الخيرية للحج 1440 alrajhihaj تعرف على الشروط وأسماء المنسقين

يستمر تسجيل حملة الراجحي الخيرية للحج 1440 وفق الشروط والضوابط التي وضعت لتوضيح كيفية التسجيل في حملة الحج للراجحي alrajhihaj لأداء مناسك الحج للعام الحالي، ووضعت الحملة أسماء المنسقين المعتمدين لدبها وأرقام الهواتف للتواصل مع الحملة بشكل مباشر بدون وسطاء، وشددت في عدة بيانات على عدم التعامل مع الجهات أو الأشخاص التي تطلب رسوم مالية لتسهيل إجراءات التسجيل، أو أي أعمال تخص الحملة ونفت الحملة علاقتها أو علمها أو صلتها بتلك الجهات.

حملة حج الراجحي كانت قد دشنت رابط التسجيل في حملة الحج الخيرية لعام 1440 منذ الثاني من شهر شعبان 1440، عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، ويجب تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني للتمكن من الإطلاع على قائمة المنسقين الخاصة بكل مدينة سعودية، حيث يتم التسجيل من خلال الجهات الخيرية المعتمدة، والتي يمكن الوصول إليها من خلال تسجيل الدخول على موقع الراجحي للحج، ولم يتم تحديد موعد غلق التسجيل،وسنوضح لكم شروط تسجيل حملة الراجحي الخيرية للحج 1440 .

شروط تسجيل حملة الراجحي للحج 1440

نشرت بعض الجهات الخيرية شروط تسجيل حملة الراجحي الخيرية للحج 1440 والتي كان من بينها تحديد شريحة السن، والتمتع بحسن السير والسلوك والقدرة البدنية على أداء مناسك الحج، ويمكن الإطلاع على صورة من شروط احد جمعيات التنمية متضمنة الأوراق المطلوبة

رابط التسجيل في حملة حج الراجحي 1440

سجل الدخول على موقع حج الراجحي، ومنها ستتوصل إلى رابط التسجيل في حملة حج الراجحي 1440 الخيرية، والاطلاع على الضوابط والشروط والتعرف على أسماء المنسقين المعتمدين بكل مدينة من المدن السعودية، كما يمكن التواصل على رقم هاتف 920027768 للاستفسار.