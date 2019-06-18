تسجيل دخول ابشر|حجز موعد في الاحوال المدنية للمقيمين والمواطنين

حجز موعد في الاحوال المدنية هناك العديد من الخدمات الإلكترونية التي طرحتها الحكومة في المملكة العربية السعودية للمواطنين، والتي تتنوع ما بين تفعيل الخدمات إلكترونيًا أو حجز، واليوم سنتعرف على حجز موعد في الاحوال المدنية إلكترونيًا، وذلك عن طريق موقع أبشر الإلكتروني الذي وفرته المملكة العربية السعودية للمواطنين، فسنوفر لكم الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها إتمام الحجز.

حجز موعد في الاحوال المدنية ابشر

إذا كنت ترغب في حجز موعد في الاحوال المدنية ينبغي عليك أن تقوم بالتسجيل في البداية في بوابة أبشر الإلكترونية، وستقوم باتباع الخطوات التالية حتى تتمكن من حجز الموعد:

ستقوم بالدخول إلى رابط حجز موعد في أبشر الأحوال المدنية، وعليك أن تقوم بإدخال كافة البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة.

سيتم عقب ذلك الضغط على الموافقة على طلب موعد في الأحوال المدنية، وستجد أنه قد تم إرسال المواعيد المتاحة والرقم التسلسلي وكافة البيانات الخاصة بالحجز.

والجدير بالذكر أن المواعيد التي تكون متاحة من خلال بوابة أبشر حجز الأحوال المدنية لا تكون بعيدة على الإطلاق من الوقت الذي يتم فيه طلب الحجز، ولكن قد يختلف الأمر من مكان إلى مكان داخل المملكة العربية السعودية.

طريقة حجز موعد في الأحوال المدنية

ينبغي أن تكون على علم أن هناك مجموعة من البيانات المطلوبة والتي ينبغي أن يتم إدخالها، ولكن على رأسها الهوية الوطنية، والتي ينبغي أن تكون سارية المدة، ولا ينبغي أن تستخدم هوية وطنية انتهت صلاحيتها.

ستقوم أيضًا بإدخال تاريخ الميلاد، والرمز الخاص بالتحقق، وينبغي أن يتم كتابة رمز التحقق أيضًا بطريقة صحيحة، ثم بعد ذلك البيانات الخاصة بالشخص الذي يقوم بإدخال الطلب.

شرح طريقة حجز موعد في الأحوال المدنية

رقم الاحوال المدنية :