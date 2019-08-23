تسجيل دخول جامعة أم القرى لتسجيل المقررات الدراسية للفصل الدرسي المقبل

رابط تسجيل دخول جامعة أم القرى ستقبل حاليا دخول الطلاب والطالبات على حسابتهم، من اجل تسجيل المقررات الدراسية للفصل الدراسي الأول من العام 1440-1441، عقب إصلاح الأخطاء التقنية التي ظهرت في بوابة التسجيل خلال الأيام الماضية، وتحدثت عمادة القبول والتسجيل عن المجهودات التي يقوم بها المختصين من اجل إصلاح تلك الأخطاء، في الوقت الذي تم الإعلان عن تمديد مواعيد ومراحل التسجيل الإلكتروني، وتم وضوع المواعيد الجديدة الخاصة بالطلاب والطالبات .

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة أم القرى منذ قليل عبر حسابها الرسمي، عن إتاحة التسجيل للطلاب والطالبات مساء البوم الجمعة الموافق 23 أغسطس 2019، ومن خلال تسجيل دخول جمعة أم القرى عبر حساب الطالب أو الطالبة، سيتمكن الجميع من تسجيل المقررات بعد رفع الطاقة الاستيعابية بجميع المقررات، مع تمديد الفترة المخصصة لإدخال البيانات.

رابط تسجيل دخول جامعة أم القرى

الإعلان الذي صدر عن عمادة القبول والتسجيل حدد المواعيد التالية للطلاب والطالبات، كما يمكن الدخول على موقع جامعة أم القرى والبدء في تسجيل المقررات وفق المواعيد المرفق بيانها أدناة.

نفيدكم علمًا بأنه سيتم إتاحة التسجيل للطلبة الليلة تباعاً كالتالي: مقر مكة(طالبات)الساعة ٩

مقر مكة(طلاب) الساعة ١٠:٣٠

بقية الفروع(طلاب وطالبات)الساعة ١٢ كما نفيدكم بزيادة الطاقة الاستيعابية في جميع المقررات بالإضافة إلى تمديد فترة التسجيل.

من بين الفاعليات دعوة المستجدين للتسجيل في ملتقى المستجدين للعام الأكاديمي 1441 ويمكن التسجيل من خلال رابط تسجيل دخول جامعة ام القرى المرفق بعالية

التقويم الدراسي جامعة أم القرى 1441

نشرت جامعة أم القرى خطة العمل وتوزيع الأسابيع الدراسية ضمن التقويم الدراسي للعام الجامعي 1440-1441، للفصل الدراسي الأول وقريبا ننشر لكم ما يخص الفصل الدراسي الثاني.

حيث يمكن التعرف على مواعيد بداية الدراسة والإجازات الرسمية ومنها اليوم الوطني السعودي ومواعيد اختبارات الفصل الدراسي الأول وظهور النتائج، وموعد بداية اجازة منتصف العام الدراسي وبداية الفصل الدراسي الثاني، والاختبارات النهائية ونهاية الدراسة وظهرو النتائج النهائية.