يستطيع أولياء الأمور الاطلاع على حساب أبنائهم المدرسي عبر تسجيل دخول منصة مدرستي مايكروسوفت تيمز، حيث يضم الحساب العديد من المهام الدراسية والأمور المتعلقة بالدراسة الخاصة بالطلاب السعوديين، وتعد منصة مدرستي واحدة من أهم الإنجازات الخاصة بقطاع التعليم ضمن إطار التنمية في المملكة السُّعُودية لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي تشمل خدماتها الإلكترونية كل من الطالب والمعلم وولي الأمر.

تسجيل دخول منصة مدرستي مايكروسوفت تيمز

لكي يتم تسجيل دخول منصة مدرستي مايكروسوفت تيمز يمكنك اتباع الخطوات التالية:

الدخول أولاً إلى منصة مدرستي الإلكترونية. وفي الخطوة التالية النقر على أيقونة تسجيل الدخول، ومن ثم إدخال الاسم في المكان المخصص له،. بعد ذلك النقر على أيقونة التالي، ثم إدخال كلمة المرور الخاصة بمايكروسوفت تيمز. ثم يجب تأكيد كلمة المرور، وبهذا يمكنك تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي عن طريق حساب مايكروسوفت تيمز.

تسجيل دخول منصة مدرستي

يمكن تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي الإلكترونية عن طريق مجموعة من الخطوات، أولها اختيار الطريقة المناسبة لتسجيل الدخول إلى المنصة سواء عن طريق استخدام حساب ولي الأمر أو عن طريق حساب مايكروسوفت تيمز، بعد ذلك يقوم المستخدم بإدخال الاسم وكلمة المرور وعنوان البريد الإلكتروني بشكل صحيح، وفي النهاية ينقر المستخدم على أيقونة تسجيل الدخول.

طريقة حل الاختبارات منصة مدرستي

مع قرب الانتهاء من الفصل الدراسي يبحث الطلاب عن طريقة لحل الاختبارات عن طريق منصة مدرستي بشكل إلكتروني، ويتم ذلك عن طريق اتباع الأتي:

الذَّهاب إلى منصة مدرستي الإلكترونية. واختيار طريقة دخول الطالب، وفي الخطوة التالية اختيار طريقة التسجيل عن طريق حساب مايكروسوفت تيمز للطالب أو المعلم. بعد ذلك النقر على القائمة الجانبية واختيار أيقونة اختبارات. ثم النقر على أيقونة اختبارات مركزية. بعد ذلك يجب إدخال البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها والتأكد من صحتها كذلك. وبعد الانتهاء من إدخال كافة البيانات والمعلومات النقر على أيقونة إجراء الاختبار.

طريقة حل الواجب منصة مدرستي

يستطيع الطلاب والطالبات المسجلون على منصة مدرستي الإلكترونية حل الواجب الخاص بمختلف المواد الدراسية عن طريق المنصة، وذلك عن طريق الدخول إلى المنصة، ثم الضغط على أيقونة حل الواجبات من الصفحة الرئيسية للمنصة، بعد ذلك اختيار المادة الدراسية المطلوبة، سوف تظهر للطالب الواجبات الخاصة بالمادة، وبعد الانتهاء من حل الواجبات يتم النقر على أيقونة حفظ وإرسال.