تسجيل رياض الأطفال موقع نظام نور 1441 في الصفوف الأولية ومدارس الطفولة المبكرة

مرحلة تسجيل رياض الأطفال 1441 في موقع نظام نور تدخل مرحلة جديدة، حيث بدء تسجيل الأطفال المستجدين في الروضة مرحلة الطفولة المبكرة و المنقولين للصفوف الأولية في حوالي 1460 مدرسة على مستوى جميع المناطق، وفق الخطة التي وضعتها وزارة التعليم وصدر بها تعميم خاص، وستتم عملية التسجيل في الروضات الحكومية والأهلية من خلال الدخول رابط على نظام ولي الأمر كما جاء في ألية التسجيل لتلك المرحلة، والتي عرض لها دليل مستخدم يوضح خطواتها وضوابط القبول والتي ستعتمد على سن الطفل او الطفلة وفق شريحة السن.

مدير عام الطفولة المبكرة بوزارة التعليم تحدثت عن الخطة المتكاملة التي وضعتها الوزارة والتي تنسجم مع القرارات الوزارة والأوامر السامية ورؤية المملكة 2030، والتي تهدف لتحسين جود التعليم وتمكن الطفل من الحصول على تعليم جيد مع تعدد الخيارات، والتي كان منها إسناد عملية تدرسي الصفوف الأولية للبنين لمعلمات متخصصات، وتسابقت إدارات التعليم في تقديم شرح حول كيفية تسجيل رياض الأطفال 1441 في موقع نظام نور الإلكتروني، وسنرفق بيان أو تعميم وزارة التعليم بما فيه من توجيهات وشورط وضوابط لتوضيح ألية التسجيل للأطفال السعوديين وغير السعوديين.

تسجيل رياض الأطفال 1441

أشار تعميم وزارة التعليم لفتح تسجيل رياض الأطفال 1440 في مدارس الطفولة المبكرة من اليوم الأحد 24 ذي القعدة 1440، والذي سيعتمد على ما جاء في التعميم الوزاري الصادر تحت رقم 113187 بتاريخ العاشر من شهر شعبان 1440، حيث تم تحديد الأولوية في عملية تسجيل الروضة بنظام نور للمستوى الثالث ثم المستوى الثاني وفق طاقة استيعاب فصول مدارس الطفولة المبكرة، وسيكون التسجيل تلقائي لمن هم على قوائم الانتظار، على أن تفتح عملية التسجيل في الروضة الافتراضية الرقمية للأطفال من ليس لديهم أماكن بتاريخ التاسع من محرم 1441 المقبل.

وزارة التعليم حددت مرحلة الصفوف الأولية والتي تشمل الأول والثاني والثالث الابتدائي، على أن يتم نقل الطلاب والطالبات إلى مدارس الطفولة المبكرة من اليوم الأحد، وفرق أدناة كافة التفصل والتي وردت في البيانات المرفقة، ومنها تعليمات إدخال الشواغر إلكترونياً.

رابط نظام نور تسجيل الروضة 1441

الدخول على موقع نور المركزي ومن واجهته الرئاسية، هنالك دليل لشرح كيفية أو ألية تسجيل الروضة في نظام نور من حساب ولي الأمر، أو الدخول على حساب مستخدم جديد لمن يسجل بيانات لأول مرة.