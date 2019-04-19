تسجيل سند محمد بن سلمان للزواج وقيمة عطاء الدفعة الأولى من المستحقين العاطلين

يتواصل تسجيل سند محمد بن سلمان للزواج بعد صرف عطاء الدفعة الأولى، وتوضيح حالات المستفيدين من الدفعة الثانية والثالثة والرابعة، ووصل قيمة عطاء سند إلى 20 ألف ريال تصرف مرة واحدة فقط لكل مستفيد، ويتم التسجيل في مبادرة سند للزواج على حسب الشروط الموضوعة والتي تشمل اجتياز دورة الوعي المالي لاستحقاق الدعم، وسنوفر لكم التعليمات والتوجيهات التي وردت عن برنامج سند لتوضيح كيفية التقديم إلكترونياً واستيفاء متطلبات الاستحقاق.

بلغ عدد المستفيدين من صرف عطاء سند للزواج في الدفعة الأولى 4200 مستفيد بكافة مناطق المملكة العربية السعودية، ووصل قيمة الدعم لإجمالي العطاءات 100 مليون ريال، ودعا برنامج سند الشباب السعودي إلى الدخول على رابط تسجيل سند محمد بن سلمان للزواج، والإطلاع على الضوابط والشروط للاستفادة من الدعم المادي، في الوقت الذي تم الإشارة لمراجعة جميع طلبات الاعتراضات على عدم الاستحقاق، وتم إرشاد المتقدمين إلى ضرورة مراجعة حالة الطلب.

رابط تسجيل سند محمد بن سلمان للزواج

الموقع الإلكتروني لبرنامج سند مبادرة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي الغير ربحية، قدم شرح مصور حول طريقة تسجيل سند محمد بن سلمان للزواج إلكترونياً، وبجانب ذلك وضع البرنامج قائمة الشروط التي من شأنها إيصال الدعم لمستحقية من فئات المجتمع السعودي وبالأخص المتزوجين حديثاً، لما ينعكس على توفير الحياة الكريمة لهم، وتمكينهم من مواجهة الصعوبات المعيشية اليومية.

يمكن تقديم طلب الحصول على الدعم أو عطاءات سند محمد بن سلمان للمتزوجين حديثاً، من ينطبق عليهم الشروط المرفقة أدناة من خلال بوابة تسجيل سند الزواج والتي منها يتم تقديم طلبات الاعتراضات ومتابعة حالة الطلب وفق البيانات التي تصدر عن موقع برنامج سند لحالات الدفعات القادمة.

طريقة تسجيل سند الزواج

تعليمات كيفية تسجيل مباردة سند الزواج للأمير محمد بن سلمان، سنرفق لكم شرح بالفيديو حول كيفية إتمام خطواتها بكل سهولة، ومرفق فيما بعد ضمن الشروط تسلسل لخطوات التسجيل في المبادرة.

شروط تقديم سند للزواج

اعرف شروط الحصول على عطاء مبادرة الأمير محمد بن سلمان سند للزواج.

مرفق بها كذلك سلسلة خطوات التسجيل في سند للزواج.

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