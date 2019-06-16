تسجيل سند محمد بن سلمان : خطوات الحصول على عطاء سند للزواج

تتوصل عمليات تسجيل سند محمد بن سلمان للزواج للدفعة القادمة، وهي إحدى مبادرات برنامج سند محمد بن سلمان، ويترقب عدد كبير من مستفيدي الدفعة الماضية إعلان نتائج الأهلية، وكشف البرنامج من خلال حسابه الرسمي على تويتر قبل أيام من الآن، عن حالات الدفعات الماضية، وأكد أنه تم إيداع مبالغ الدعم الكاملة للمستفيدين من البرنامج من الدفعات، ويترقب الآن المستفيدين إعلان موعد الدفعة القادمة من الدعم.

مبادرة سند الزواج

مبادرة سند الزواج هي أحد مبادرات صاحب السمو الملكي ولي العهد محمد بن سلمان، وتأتي المبادرة انطلاقاً من حرص محمد بن سلمان على تنمية كافة المبادرات المجتمعية، بما فيها سند للزواج، خاصةً المبادرات الغير ربحية التي يستفيد منها المواطنين والمواطنات في المملكة، ومساهمة من ولي العهد، كما أنها تهدف إلى الوقوف بجانب حديثي الزواج من أجل مساعدتهم مادياً، بالاشتراك مع بعض الجهات المعنية.

شروط سند الزواج

وحرصاً من إدارة موقع سند للزواج، فقد تم تحديد عدد من الضوابط حتى يتمكن المستفيد من الحصول على قرض الزواج من مبادرة سند، ومن أبرز شروط سند الزواج هي أن يكون الزوج والزوجة يحملون الجنسية السعودية، عمر الزوج يجب أن يتراوح بين 20 إلى 40 سنة، وعمر الزوجة يجب أن يتراوح بين 18 إلى 40 سنة، كما يجب أن ذلك الزوج الأول للرجل، يجب حصول المستفيد على مؤهل الثانوية العامة، عقد الزواج لا يجب أن يكون مر عليه أكثر من سنة هجرية، المهر لا يزيد عن 50.000 ريال، الدخل الشهري لا يتجاوز 4000 ريال، إتمام دورة الوعي المالي، تكون الأولوية لأبناء الشهداء، أصحاب الهمم، والأيتام.

التسجيل في سند محمد بن سلمان

بعد الإطلاع على شروط سند محمد بن سلمان، يمكن الآن الحصول على قرض الزواج، بعد دراسة الحالة ودراسة معايير الاستحقاق، وذلك من خلال رابط التسجيل في سند محمد بن سلمان للزواج، وكان الحساب الرسمي لسند أعلن أنه من شروط الحصول على الدعم، أن يكون الدخل أقل من الحد المانع حتى يتمكن المستفيد من سند للزواج الحصول على العطاء، ومن ليس له دخل ثابت فهو يعتبر من الفئات المستحقة، في حال إن لم يكون مقيد في شركة أو مؤسسة، ويحصل من خلالها على ما يفوق ما تم توضيحه في الشروط.

تسجيل سند محمد بن سلمان

كذلك يمكن الحصول على العطاء من خلال مبادرة سند محمد بن سلمان، بعد اجتياز كافة الشروط التي تم استعراضها، وذلك من خلال الرابط المباشر على تسجيل سند محمد بن سلمان، وتعتبر مبادرة سند للزواج هي إحدى المبادرات الاجتماعية، وتم تخصيصها للمتزوجين حديثاُ من أجل تحفيف أعباء الزواج، وأيضاً تعزيز الوعي المعرفي من خلال أليات تقنية حديثة.