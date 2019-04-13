تسجيل قرض كنف للنساء وجميع الشروط ومميزات النظام والرابط الرسمي لبنك التسليف

نتابع معكم كل ما يهمكم حول تسجيل قرض كنف للنساء وأهم الشروط ومميزات النظام والفئات المستفيدة من القرض المقدم من بنك التنمية الاجتماعية التمويلي وهو أحد منتجات بنك التسليف سابقاً، ويقوم البرنامج الحالي باستهداف الارامل والمطلقات الأشد احتياجا للقرض، حيث تحصل المحتاجة المستوفية للشروط الخاصة ببرنامج كنف علي قرض بقيمة 30 الف ريال سعودي بدون أي رسوم أو فوائد علي هذا المبلغ، وهذا المبلغ مقدم من بوابة تمويل الفئات الخاصة من بنك التنمية الاجتماعية ضمن برنامج التمويل الاجتماعي للافراد، وقد تم تقديم العديد من القروض سابقا للقضاء علي الفقر والاحتياج في المملكة ومنهم قرض الزواج وقرض الأهل وقرض الترميم والعديد من القروض التي تستهدف العديد من الفئات المحتاجة في السعودية.

متطلبات قرض كنف للارامل والمطلقات

يجب أن يحتوي نموذج الاستلام علي اسم الموظف البريدي السعودي وتوقيعه وختمه

يجب تقديم نسخة من الهوية

تقديم نسخة اصلية من نموذج 104 وأيضا من رقم حساب الآيبان المسجل في النظام علي الأوراق البنكية الرسمية، ويجب أن يتم التصديق عليه من قبل الختم الرسمي للبنك ويتم تقديم الإبيان للعميل من الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية

مميزات قرض كنف للنساء

يتم تقديم المبلغ الذي تحتاجه حتي 30 الف ريال سعودي فترة السداد هي 60 شهر لا يتم طلب اي رسوم أو فوائد لا يتم طلب دعم اسري لا يوجد شروط لتوفير الدعم عدا شرط الراتب

كيفية التقديم علي قرض كنف إلكترونيا

الدخول علي الموقع الرسمي لبنك النتمية الاجتماعية “بنك التسليف” من هنا النقر علي أيقونة “الإرسال الإلكتروني” ملئ البيانات المطلوبة في الخانات المحددة لها النقر علي “الاعتراف والتعهد بصحة البيانات”

شروط التقديم للموظفة الحكومية

يجب الا يتجاوز الدخل الشهري 10 آلاف ريال سعودي يتم تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي يتم تسليم صورة هوية العميلة. أصل نموذج 104 المعبأ إلكترونياً والمطبوع من حساب طالب التمويل في بوابة التقديم الإلكترونية للبنك مستكملاً جميع التواقيع اللازمة ومختوم بالختم الرسمي من جهة عمل الموظف المعتمدة للحسم شريطة ألا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يوماً. يتم تسليم أصل رقم حساب الآيبان المسجل بالنظام على الورق الرسمي للبنك ومصدق بختم البنك. وأيضا أصل كشف حساب لآخر 3 رواتب السابقة لتاريخ اعتماد نموذج 104على الورق الرسمي للبنك ومصدق بختم البنك. تقديم تصريح بياناتي للعميل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

شروط التقديم لربة الاسرة المتسببة

نفس الشروط السابقة ويتم تقديم أيضا

أصل رقم حساب الآيبان المسجل بالنظام على الورق الرسمي للبنك ومصدق بختم البنك.

تصريح بياناتي للعميل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

تصريح بياناتي للكفيل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول

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