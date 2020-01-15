تسجيل قياس اختبار التحصيل الدراسي الورقي 1441 للبنين والبنات

أعلن قياس فتح تسجيل اختبار التحصيل الدراسي 1441 للبنين الفترة الأولى والثانية، ومواعيد التسجيل في التحصيلي للبنات للفترتين، في الاختبارات الورقية لطلاب الثانوية العامة التي ستجرى في فروع المركز الوطني للقياس والتقومي في التعليم العالي المنتشرة بجميع المناطق داخل المملكة العربية السعودية.







مواعيد تسجيل قياس التحصيل الدراسي

مواعيد التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي للبنين بدأت من يوم الأحد 13 يناير الماضي، ويتاح التسجيل في اختبارات التحصيلي الفترة الأولي والثانية، وقد تم نشر جدول مواعيد عقب الاختبار ونهاية التسجيل المبكر وموعد فتح التسجيل المتأخر، حيث تنتهي تقدم الطلبات على اختبار الفترة الأولي في 15 مارس 2020، وللفترة الثانية في الثالث من مايو 2020 المقبل.







مواعيد تسجيل قياس اختبار التحصيل الدراسي للبنات 1441، ستبدأ من يوم 20 يناير الجاري، على أن تنتهي الفترة الأولى من التسجيلات في 15 مارس والفترة الثاني 3 مايو 2020، وحول مواعيد اختبارات قياس تحصيل ورقي بنين وبنات للفترة الأولى فسيكون ذلك خلال الفترة من 14 وحتى 22 أبريل 2020، واختبارات الفترة الثانية خلال المدة من 13 وحتى 17 يونيو 2020.

فترة التسجيل المتأخر في قياس التحصيلي ستكون قبل عقد الاختبارات بمدة لا تقل عن يومان، قد تم تحديد ذلك بجانب السماح للطلاب والطالبات بالتسجيل في الفترتين معاً.

رابط قياس التحصيلي







الدخول على موقع المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، من رابط بوابة قياس للخدمات الإلكترونية.