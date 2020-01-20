تسجيل قياس تحصيلي 1441 وطريقة سداد رسوم الاختبار الورقي

للطالبات تسجيل قياس تحصيلي 1441 عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للمركز الوطني للقياس، والتي تقدم شرح طريقة سداد رسوم الاختبار الورقي والمحوسب أو المقابل المالي، كي يتمكن الطالب أو الطالبة من حجز مقعده وتأكيد عملية التسجيل في التحصيلي، ليس هذا فقط بل توفر البوابة شرح حول كيفية إنشاء حساب مشترك جديد والتسجيل في اختبار التحصيل الدراسي للبنين والبنات، والذي يأتي بعد اختبار القدرات العامة ونتائج الثانوية في الفصل الدراسي الأول.

يعد اختبار التحصيل الدراسي بجانب اختبار القدرات العامة من الاختبارات التعليمية الهامة جداً، والتي يشرف عليها المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، كونهما يؤثرنا بنسبة كبيرة في دخول الجامعات عقر انتهاء العام الدراسية، ويشكلان مع نتيجة الثانوية العامة النسبة الموزونة في القبول الجامعي، وقد تم فتح تسجيل قياس تحصيلي 1441 للإناث من اليوم 20 يناير 2020، بعد بداية تسجيل الطلاب منذ الثالث عشر من شهر يناير الحالي.

تسجيل قياس تحصيلي 1441

مواعيد اختبار التحصيل الدراسي الفترة الأولي والثانية ، كانت من البيانات التي صاحبت نشر جدول مواعيد التسجيل في التحصيلي 1441، حيث تختتم عملية التسجيل في الفترة الأولى للبنين والبنات يوم 15-3-2020، والفترة الثانية في 3/5/2020، ويمكن للطلاب والطالبات التسجيل في الفترتين معاً، عبر بوابة تسجيل قياس تحصيلي برقم السجيل المدني وكلمة المرور، أو الدخول على خدمة إنشاء حساب مستخدم جديد لمن يقوم بالتسجيل لأول مرة.

اختبار التحصيل الدراسي

تقام اختبار التحصيلي 1441 الفترة الأولي من 18 وحتى 22 أبريل 2020، فيما تكون اختبارات الفترة الثانية خلال 13 وحتى 17 يونيو المقبل، وبشكل عام سيسنح بالتسجيل المتأخر قبل حوالي 48 من موعد عقد الاختبارات.

موقع قياس

رابط موقع قياس للخدمات الإلكترونية استطاع أن يوضح خطوات التسجيل وسداد رسوم المقابل المادي، وكل الشروحات متاحة بمقاطع من الفيديو مثل المرفق بعالية حول كيفية إنشاء حساب مستخدم جديد.