تسجيل 137 إصابة.. تعرف على إجمالي حالات كورونا في السعودية اليوم

كشفت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء عن حالات فيروس كورونا الجديدة داخل المملكة العربية السعودية في ظل انتشار الفيروس داخل المملكة وتفشيه في العالم كله خلال الفترة الماضية، مؤكدين أن عدد الإصابات في تراجع واضح وهو مؤشر إيجابي جدا.

وأعلنت وزارة الصحة داخل المملكة العربية السعودية، عن تسجيل 137 حالة جديدة داخل المملكة ، ليصبح عدد المصابين في المملكة العربية السعودية حتى تلك اللحظة 2932 حالة مصابة، مشيرة إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها من أجل الحد من انتشار الفيروس والقضاء عليه بشكل كامل داخل المملكة في الفترة المقبلة من خلال العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية المختلفة.

الصحة السعودية: لم نسجل أي حالات وفاة اليوم

وأشارت وزارة الصحة السعودية إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة اليوم الأربعاء وهو معدل إيجابي خلال الفترة المقبلة يدل على تراجع المرض وبدء تقهقهره من أراضي المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة، موضحة أن عدد حالات الوفاة استقر عن 41 حالة مثلما كان، متمنيين بألا يزيد عدد حالات الوفاة عن ذلك الرقم خلال الفترة المقبلة.

ولفتت وزارة الصحة داخل المملكة العربية السعودية أنه تم تسجيل اليوم الأربعاء 16 حالة شفاء جديدة، ليصيح عدد حالات الشفاء داخل المملكة العربية السعودية 631 حالة شفاء حتى الآن، ومازال العدد قابل للزيادة في ظل إجراءات وزارة الصحة والرعاية الصحية المتميزة المقدمة لكافة المصابين بالفيروس.