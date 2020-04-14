تسهيل جديد من أبشر..تجديد رخصة السير إلكترونياً دون الخضوع للفحص الفني الدوري

أعلنت المديرية العامة للمرور السعودي عن إمكانية تجديد رخصة السير إلكترونياً من خلال بوابة أبشر دون الاضطرار إلى الخضوع لإجراء الفحص الفني الدوري، وذلك تسهيلاً على المواطنين نظراً للتداعيات الحالية في البلاد والتي أدت إلى إغلاق محطات الفحص ضمن الخطة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المنتشر في العالم كله، وأوضحت المرور أنه يمكن للمراجعين الاستفادة الكاملة من خدمات أبشر دون الحاجة للرجوع إلى الميدانية.

خدمات أبشر الإلكترونية

تجديد رخصة السير إلكترونياً دون الخضوع للفحص الفني الدوري

صرحت إدارة المرور عن إمكانية تجديد استمارة السيارة أو رخصة السير بدون شهادة الفحص الفني الدوري بشرط سريان التأمين على المركبة، وذلك الأمر ميسراً لجميع السعوديين والمقيمين بالمملكة ضمن الخدمات المتاحة عبر أبشر والتي تضم :-

خدمة تجديد رخصة القيادة.

تجديد رخصة السير.

إصدار تفويض.

كل هذا فضلاً عن (مستخدم فعلي، الاعتراض على المخالفات المرورية، مبايعة المركبات، صلاحية التأمين على المركبات، معلومات المركبة المحجوزة، المخالفات المرورية للمركبة الزائرة) ضمن الاستعلامات والخدمات الإلكترونية الخاصة بقطاع المرور عبر بوابة أبشر الإلكترونية، هذا بغير العديد من الخدمات في القطاعات الأخرى.