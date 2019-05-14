تصريحاتٍ جديدة عن مصر بشأن موقف القاهرة من استهداف محطات البترول السعودية | والرياض ترد عسكرياً والنفط ترتفع أسعاره

بعد أقل من يوم من هجوم تخريبي أستهدف بالأساس حركة الملاحة الدولية وذلك بخليج عُمان، بعد عملية تخريب مُنظمة لأربع سفن مدنية تجارية تحمل الأعلام السعودية والإماراتية والنرويجية، ووجهت فيها أصابع الاتهام لإيران وحلفائها بالمنطقة، يحدث تطور أخر لا يقل عن سابقه وتوجه فيها أيضاً أصابع الاتهام لميليشيات الحوثي المدعومة مباشرة من طهران .

حيث أعلنت في ساعات مُبكرة من صباح اليوم، شركة أرامكو السعودية أن محطتين تابعتين لها يحملان رقم 8 و 9 لضخ النفط، قد تم استهدافهما بطائرات مُسيرة دون طيار، وهو ما دفع الشركة لوقف ضخ النفط من الخطين كإجراء أمني واحترازي رغم عدم تأثر إمدادات النفط بشكل عام، وعل أثر تلك الحادثة التي تقف ورائها ميليشيات الحوثي باليمن، صدرت تصريحات هامة عن القاهرة ننقل لكم أحدث تلك التصريحات، مع تأثير الهجوم على أسعار النفط .

مصر تُصرح من جديد وتؤكد موقفها الثابت من الأمن العربي

فبعد أن أدانت القاهرة وبأشد العبارات الحادثة الإجرامية ضد محطات البترول السعودية، وأكدت بشكل كامل تضامنها مع الرياض ضد أي تهديد يصدر ضد أمن واستقرار المملكة ومنطقة الخليج بشكل عام .

ها هي مصر تؤكد في تصريحات رسمية أخرى أن الأمر لن يقف عند حد التضامن وفقط مع السعودية بشأن مواجهة تلك التهديدات الأمنية الخطرة التي تتعرض لها، بل أكدت القاهرة أنه حالياً هناك تنسيق أمني وصفته مصر بأنه على أعلى المستويات بين القاهرة والرياض لوضع الاستراتيجيات المناسبة لحماية الأمن القومي العربي ضد تلك التحديات .

وهو ما يعني أن التحركات المصرية لحماية أمن المملكة، لن تقف بالتأكيد وحسب فحوى بيان القاهرة عن حد التضامن أو الشجب الكلامي، بل تطور الأمر إلى مستوى من التنسيق الأمني على الأرض .

ومن جانبها قامت طائرات حربية تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية، بتنفيذ غارات كثيفة ومركزة على أماكن تمركز ميليشيات الحوثي بمناطق حجة على الحدود الجنوبية من المملكة، وذلك كرد فوري من قبل الرياض على استهداف محطات النفط التابعة لها بطائرات مُسيرة من قبل الحوثي .

وفي نفس السياق :

وبعد تعرض محطات النفط التابعة لأرامكو السعودية لعمليات التخريب، أكدت شركة أرامكو أن النفط بعد الهجوم مباشرة شهد ارتفاع قدر 1.25 بالمائة، وهو ما يؤكد أن أسعار النفط قد تشهد ارتفاعات جديدة بسبب تلك الأجواء الأمنية المتوترة بالخليج .