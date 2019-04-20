تصريحات مثيرة من سمية الناصر: أنا كاملة ولا أحتاج لزوج.. وترد على خلعها الحجاب

قالت الدكتورة السعودية #سمية_الناصر في أحد الحوارات التي يقدمها مذيع كويتي شهير: «إن ما ينقص المجتمع السعودي هذه الأيام هو إسقاط الولاية عن المرأة»، وذلك نتيجة ما تشهده المملكة العربية السعودية من انفتاحات.

من هي سمية الناصر

والدكتور سمية الناصر حاصلة على دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن، وهي سيدة أعمال، ومتحدثة، وكاتبة، ومدربة تنمية ذاتية، ومقيمة في والولايات المتحدة الأمريكية منذ العام 2016.

اللقاء كاملا:

سمية الناصر: أنا كاملة ولا أحتاج لأحد

وأضافت سمية الناصر في لقاء مع برنامج «The plane» تقديم الإعلامي صالح الراشد خلال قناة atv الكويتية «أنها كاملة لا تحتاج إلى أحد»، وذلك أثناء الحديث عن أن الزوج هو النصف الثاني للزوجة.

وأكدت سمية الناصر أنها خلعت الحجاب، وعندما سألها صالح الراشد عن السبب قالت: «لا أنت ولا المشاهدين.. راح تتحملون الإجابة».

د. #سمية_الناصر عن سبب خلعها للحجاب: لا أنت ولا المشاهدين.. راح تتحملون الإجابة؟!!

سمية الناصر تثير ضجة على صفحات السوشيال ميديا

وأثارت تعليقات الناصر ردودًا واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي خاصة من مواطنيها السعوديين.

وكتبت روان آل الشيخ على موقع التغريدات القصيرة تويتر: «الكتابه سميه الناصر كنت أظن انها شخص ناضج وعقليه مثقفة بلقائها ببرنامج صالح الراشد أثبتت انها ٠ ثقافه ٠ اطلاع ٠ كاريزما ٠ ردود»“

وعلق آخر: «سمية الناصر في اللقاء فضحت نفسها لا اطلاع ولا ثقافة ولا حتى تعرف تصف كلمتين جنب بعض انصحها بترك المقابلات والتفرغ بالمطبخ».

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