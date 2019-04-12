تطبيق الاختبارات المركزية بالسعودية 2019 لطلاب وطالبات المرحلتين الإبتدائية والمتوسطة

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن تطبيق الاختبارات المركزية بالسعودية لطلاب وطالبات المرحلتين الإبتدائية والمتوسطة في كافة المدارس سواء التعليم العام الحكومي أو الأهلي، مع التأكيد على عدم تأثير هذه الاختبارات على الطلاب بالنجاح أوالرسوب وعدم تأثيرها على المعلم وترتيب المدارس والإدارات، وتشغل أذهان الجميع الآن موعد تطبيق الاختبارات المركزية لطلاب وطالبات المرحلتين الإبتدائية والمتوسطة، لذلك نوضحه بجانب كافة التفاصيل عن الاختبارات المركزية بالمملكة.

تطبيق الاختبارات المركزية بالسعودية

تستعد المنظومة التعليمية إلى تطبيق الاختبارات المركزية بالسعودية على مدار الأسبوع الخامس عشر من الفصل الدراسي الثاني في الفترة من 9 إلى 13 شعبان الجاري من العام الدراسي الحالي 1439- 1440هـ، مع استثناء من ذلك المدارس المشاركة في الاختبارات الدولية والوطنية.

كما أفادت وزارة التعليم، أن الاختبارات المركزية تستهدف العديد من الطلاب في مختلف الصفوف الدراسية على النحو التالي:

طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية وتضم الصفين الثالث في مادة (قراءة) والسادس في مواد (قراءة ورياضيات وعلوم).

طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة وطلاب الصف الثالث المتوسط في مواد (قراءة ورياضيات وعلوم).

إتاحة مؤشرات علمية وموضوعية حول مستويات الطلاب للحكم على جودة التعليم في المملكة.

توفير تغذية راجعة للمدارس ومكاتب إدارات التعليم وقطاعات الوزارة عن نواتج تعلم الطلبة.

المساعدة في دعم منظومة التطوير المهني عن طريق تحديد الاحتياجات التدريبية للمعلم وتوفير كافة البيانات بأعلى درجة من الدقة عن مستوى أداء الطلاب تفيد الباحثين في إجراء دراسات تبعية طولية لمتابعة نمو مستوى اداء الطلاب الدراسي.

طريقة الاختبارات المركزية

أكدت وزارة التعليم أن طريقة الاختبارات المركزية قائمة على اختيار الأسئلة على المهارات الأساسية في القراءة والرياضيات والعلوم والتي لابد للطالب الحصول عليها في المراحل المحددة.

اقرأ أيضًا:

والجدير بالذكر أن يتولى إعداد الاختبارات المركزية لطلاب وطالبات المرحلتين الإبتدائية والمتوسطة خبراء مختصين في كافة المهارات من الميدان التربوي، وقد تم تحكيمها والتأكد من جودة بنود الاختبار وجمع الخصائص السيكو مترية لكل بند، من خلال لجنة تنفيذية يرأسها مدير التعليم في كل منطقة فضلاً عن توزيع المدارس والمشرفين في جميع التخصصات، وترسل الأسئلة له قبل يومين من موعد تطبيقها من أجل أتاحة المدة لتوزيعها على اللجان.

← آخر خبر: