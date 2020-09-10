تطبيق توكلنا يضيف نظام تحذير جديد من الحالة الصحية للمستخدمين الآخرين

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، أنه تم إضافة نظام تحذير جديد مرمز بالألوان على تطبيق توكّلنا المعتمد من الحكومة السعودية للمساعدة في وقف انتشار تفشي فيروس كورونا (COVID-19) ، ويعمل هذا النظام على تلقي مستخدمي التطبيق تنبيهات حول الحالة الصحية للمستخدمين الآخرين، حيث كانت وزارة الصحة أطلقت تطبيق توكلنا في أوائل أبريل، والذي يهدف إلى مراقبة ظروف الأشخاص المشتبه بهم أو المؤكدين في إصابتهم بـ COVID-19.

تطبيق توكلنا

التطبيق يتيح توخي الحيطة والحذر

وأشار العبدالعالي إلى أن نظام التحذير الجديد المضاف إلى التطبيق سيساعد في منع المستخدمين من الاتصال عن غير قصد بأفراد مصابين بالفيروس، وكجزء من الخدمة ، سيتم إصدار رموز QR (رموز شريطية سريعة الاستجابة) للمتواجدين في أمكان التجمعات العامة، وسيتمكن مضيفو الحدث الذي تطلّب التجمعات مثل مؤتمر، من التحقق من الحالة الصحية للحضور، وأوضح أنه بموجب القواعد الحالية المطبقة، لا يُسمح لأكثر من 50 فردًا بالتجمع في وقت واحد.

وأضاف العبدالعالي: “ستضيف هذه الخدمة قيمة للإجراءات الاحترازية التي ستساعد في تقليل فرصة إصابة المتجمعين باستخدام هذا التصريح”.

وبموجب وضع تحذير الذي تمت إضافته إلى التطبيق فإنه يسمح للمستخدم بتحديد الحالة الصحية لمن حوله في الأماكن المزدحمة.

ويجدر الذكر أن تطبيق توكلنا قدم العديد من الخدمات المهمة خلال فترة الإغلاق المفروض في المملكة والتي تم رفعها في 30 مايو ، بما في ذلك تصريح المشي ، وتصاريح الخروج للحالات الصحية الطارئة، وتصاريح القيادة المؤقتة، وغيرها.