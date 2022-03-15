تطبيق مدرستي نتائج: استخراج نتيجة الطلاب ببيانات نظام نور 1443 بالتفصيل

في ضوء هذا المقال نستعرض بالتفصيل استخراج نتائج الطلاب عبر تطبيق منصة مدرستي بكيفية وطريقة بسيطة من خلال تسجيل الدخول فيه أي من خلال madrasati app بالتالي يتمكن ولي امر الطالب من الاستفادة لهذه الخدمة المتمثلة باستخراج نتيجة الطالب وهو ابنه من خلال تنزيل ودخول التطبيق عندما يطابق نفس البيانات الموجودة في نظام نور من خلال حساب الطالب او ولي الامر أيهما أنسب، ويأتي تطبيق مدرستي نتائج ليكون افضل بديل عن نظام نور الالكتروني فيما يخص عملية استعراض النتائج، وفيما يلي شرح ذلك.

ما هي خدمات تطبيق مدرستي النتائج

أصبح تطبيق مدرستي نتائج ويعمل على النظام للاندرويد والايفون ايضاً من أهم التطبيقات حالياً في المملكة العربية السعودية، يتمتع التطبيق المشار إليه بتقديم خدماته لصالح الطلاب كإمكانية استعراض التقويم الدراسي والحدث الدراسي القادم، إلى جانب إتاحة استعراض الملف الخاص بالطالب مع شمول بياناته الشخصية والدراسية مع عرض نتيجة الطالب طوال فترة العام الدراسي وكذلك خدمة استخراج النتائج النهائية لكل فصل دراسي، ويعتبر تطبيق هواتف جديد مقدم من جانب وزارة التعليم وأطلق خصيصاً لاستخراج النتائج من خلال عرضها في التطبيق والتي تؤدي نفس غرض استخراج نتائج الطلاب من نظام نور noor، ولذلك، سوف سنبين خطوات استخراج النتائج بالربط بمعلومات نظام نور عبر تطبيق مدرستي مما يلي:

طريقة استخراج النتائج الخاصة بالطلاب عبر تطبيق مدرستي النتائج