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تظلم مخالفة كمامة في السعودية عبر بوابة أبشر الإلكترونية

بواسطة آية الاباصيري
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تظلم مخالفة كمامة في السعودية أمر يبحث عنه بعض الأشخاص، من أجل البحث عن نموذج يمكن تقديمه للجهات المختصة في هذه الأمور، حيث يتم تقديم الطلب الموجود فيه اعتراض أو تظلم على المخالفة المأخوذة بشأن الكمامة، وهذا قرار من القرارات التي قامت بها الكثير من الدول في جميع أنحاء العالم لتجنب تفشي الفيروس، وبالتالي قامت السعودية بفرض مخالفة لمن لا يرتدون الكمامة، وهذا بسبب ما يمر به العالم وليس السعودية فقط، لذا فرضت مخالفة علي الكمامة لضمان التزام الشعب بالإجراءات الوقائية، وتجنب الإصابة بأمراض الفيروس المستجد.

1 تظلم مخالفة كمامة في السعودية
2 طريقة تقديم الطلب على المنصة

تظلم مخالفة كمامة في السعودية

وبسبب نظام المخالفة الذي تم فرضه يسأل الكثير من الأشخاص عن كيفية التظلم ضده، وذلك لأن السعودية فرضت غرامات على من لا يرتدون الكمامة، وقد وصلت العقوبة بفرض مبلغ يقدر ب1000 ريال، وهذا على من لا يرتدي كمامة أو أي شيء يغطي الفم والأنف عند وجوده خارج المنزل، أو عدم اتباعه الإجراءات الوقائية مثل التباعد لمسافات محددة عن الآخرين، لذا قدمت الحكومة ميزة الاعتراض أو التظلم على تلك المخالفة عن طريق المنصة المعروفة أبشر، ويتم الرد في فترة قصيرة من وقت إرسال القرار.

طريقة تقديم الطلب على المنصة

يمكنك تقديم طلب للتظلم على المنصة عبر عدة خطوات محددة وهي :

  • الدخول إلى المنصة عن طريق الذهاب إلي المنصة هنا.
  • البحث عن نموذج التظلم على المخالفة.
  • بعدها تدخل البيانات المطلوبة منك مثل بيانات الشخص المتظلم و بيانات الممثلين والبيانات الخاصة بالقرار.
  • توجد خانة لتدخل بها الموضوع الخاص بالتظلم في الأعلى.
  • سجل البيانات المطلوبة منك وتأكد منها.
  • اضغط على Send.

في ختام الموضوع، لقد تحدثنا عن تظلم مخالفة كمامة في السعودية، ثم ما هي الخطوات التي يجب القيام بها لتقديم الطلب، وذلك حرصا من البلاد على الحفاظ على مواطنيهم من الظروف الصحية الراهنة.

آية الاباصيري

مصرية الجنسية، أحب العمل الصحفي وبخاصة الصحافة الإلكترونية على الرغم من أنه بعيد كل البعد عن مجال دراستي، أطمح في أن أصبح كاتبة مشهورة ذات يوم، شعاري في الحياة قول شوقي ( وكن رجلاً إن أتوا بعده, يقولون .. مرَّ وهذا الأثرْ )

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