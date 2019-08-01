تعديلات وثائق السفر والأحوال المدنية السعودى.. لا ولاية على المرأة فى السفر

أتاحت التعديلات الجديدة على نظام وثائق السفر ونظام الأحوال المدنية السعودى للمرأة حق استخراج جواز السفر، وذلك دون التقيد بشرط موافقة ولى الامر كما كان معمولاً به فى السابق، والمساواة بين الذكر والأنثى فيما يتعلق بحرية السفر حال تجاوز العمر 21 عاماً.

وتضمنت التعديلات على نظام وثائق السفر المادة الثانية ما يلى:

يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلبا بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية ولوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأي شخص لا يحمل الجنسية العربية السعودية ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما

كما تضمنت التعديلات أن يكون منح جواز وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصر المتوفى وليهم وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

كما قضت تعديلات الأحوال المدنية : تكليف أى من والدى الطفل بالتبليغ عن الولادة بعدما كانت مقتصرة على تبليغ والد الطفل، كما أضافت التعديلات الزوجة ضمن المسئولين عن التبليغ فى حالة الزواج أو الطلاق أو المخالعة، والتى كانت مقتصرة سابقاً على الزوج فقط، حيث نصت المادة 47 بعد التعديلات الأخيرة على ما يلى :

على الزوج أو الزوجة التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة، ويجوز لوالد الزوج أو والد الزوجة أو أحد أقاربهما القيام بواجب التبليغ

كما منحت التعديلات المدنية المرأة حق طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وساوت بين الأب والأم فى تطبيق هذا النظام