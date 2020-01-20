تعديل مواعيد التسجيل في التحصيلي الفترة الثانية بعد قرار تقديم الاختبارات 1441

أعاد قياس نشر مواعيد التسجيل في التحصيلي الفترة الثانية 1441، بعد صدور قرار تقديم الاختبارات النهائية في الفصل الدراسي الثاني، لتكون خلال شهر رمضان المقبل، ولغي فترة تعطيل الدراسة، ودعا المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم، من لهم تسجيل سابق في اختبار التحصيل الدراسي، لتعديل مواعيد الفترة الثانية والتي أصبح من المقرر بدايتها من يوم الثلاثاء الموافق 21-1-2020 أي اليوم.

تقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني بأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أعقبه صدور عدة قرارات عن وزارة التعليم مثل التقويم الدراسي المعدل، لتحدد مواعيد الاختبارات وبداية الإجازة، وتماشياً مع تلك التعديلات، أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، تعديل مواعيد التسجيل في التحصيلي الفترة الثانية بالتحديد.

مواعيد التسجيل في التحصيلي 1441

بدايةً من اليوم الثلاثاء 21 يناير 2020، سيتم فتح التسجيل في التحصيلي الفترة الثانية، ونشر المواعيد الجديدة على الموقع الإلكتروني، ودعا المركز من قام بالتسجيل قبل سابق، بتعديل المواعيد، وفقاً لما هو متاح.

أشار قياس لضرورة تحديث بيانات ملف المشترك حتى يستطيع المتقدم للتسجيل، التوصل إلى اختبار التحصيل الدراسي وظهوره في ملف المشترك وفق مرحلة الدراسة أو ملف الطالب كي يتمكن من التقديم،وهناك شرح من قياس حول كيفية التسجيل وإتمام الخطوات، أو استعادة بيانات المستخدم.

قياس التحصيلي

التقديم على رابط اختبار قياس التحصيلي 1441 من خلال الواجهة التي تظهر عند الدخول على موقع المركز الوطني للقياس واتباع التعليمات الموضحة بالشرح حول كيفية التسجيل وسداد المقابل المادي.