تعرف على أسماء الطلاب والطالبات المقبولين في الفرز الأخير عبر بوابة القبول الموحد

متابعينا الأعزاء داخل المملكة العربية السعودية، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن نتائج القبول الموحد للطلاب والطالبات، في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض، التي يتابعها الإلاف من الطلاب والطالبات، ونحن من خلال موقعنا سنقدم لكم رابط أسماء الطلاب المقبولين، ورابط أسماء الطالبات المقبولات، عبر بوابة القبول الموحد ونرجو أن ينال المقال على إعجابكم.

أعلنت الجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد، في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض، أن بوابة القبول الموحد ستفتح اليوم الخميس 8 ذي القعدة 1440 هجري الموافق 11/7/2019 ميلادي، لكشف أسماء الطلاب المقبولين في الفرز الأخير، عبر بوابة القبول الموحد للطلاب وأسماء الطالبات المقبولات عبر بوابة القبول الموحد للطالبات.

تعرف على أسماء الطلاب والطالبات المقبولين

رابط أسماء الطلاب المقبولين في الجامعات الحكومية بمنطقة الرياض

رابط أسماء الطالبات المقبولات في الجامعات الحكومية بمنطقة الرياض

موعد بدأ وانتهاء تأكيد القبول للطلاب والطالبات

أوضحت لجنة القبول الموحد، أنها ستبدأ تأكيد القبول للطلاب والطالبات، من خلال البوابتين اليوم الخميس 8 ذي القعدة 1440 هجري الموافق 11/7/2019 ميلادي، وتنتهي يوم الإثنين 12 ذي القعدة 1440 هجري، الموافق 15/7/2019 ميلادي في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً،ودعت الجنة الطلاب والطالبات ضرورة تأكيد القبول في الموعد المحدد، ومن لم يأكد قبوله سيتم استبعاده نهائياً.

الجامعات التابعة لبوابة القبول الموحد بمنطقة الرياض للطلاب

جامعة الملك سعود.

جامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز.

جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية.

الكليات التقنية في منطقة الرياض.

جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية.

جامعة شقراء، جامعة المجمعة.

الجامعات التابعة لبوابة القبول الموحد بمنطقة الرياض للطالبات

جامعة الأمير محمد بن سعود الإسلامية.

جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية.

الكلية التقنية في مدينة الرياض.

جامعة الملك سعود.

جامعة الأميرة نوره.

وفي نهاية المقال يتمنى موقعنا المتميز كلمة دوت أورج التوفيق لجميع الطلاب والطالبات.