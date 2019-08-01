تعرف على أول أيام شهر ذي الحجة 1440 هجريا في المملكة العربية السعودية

أول أيام شهر ذي الحجة 1440 هـ

البداية كانت بدعوة من المحكمة العليا في السعودية، الثلاثاء الماضي 30 يوليو 2019، جميع المسلمين داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الخميس، التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1440 هجرية.

وقالت المحكمة في بيان، إنها “ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهرذي الحجة مساء يوم الخميس، وقال البيان نصا: “ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة”.

أول أيام عيد الأضحى المبارك وفقا للبحوث الفلكية المصرية 2019

وأضاف: “تأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض”.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية في جمهورية مصر العربية قد أكد، أن الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد أشارت إلى أن غرة شهر ذي الحجة ستوافق فلكيا يوم الجمعة 2 أغسطس، ووفقا لحسابات المعهد، فإن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأحد الموافق 11 أغسطس المقبل.