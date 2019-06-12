تعرف على اخر اخبار مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440 هـ ، حيث نرصد لكم متابعينا الكرام كافة تفاصيل مساعدة المقطوعة، حيث يزداد البحث في هذه الأونة عن عن اخبار الضمان الإجتماعي من أجل الإستعلام ومعرفة موعد صرف مساعدة المقطوعة للشهر الهجري الجديد ، وذلك بسبب توقف عملية الصرف منذ شهر رجب الماضي ، حيث تعتبر مساعدة المقطوعة التي تقدم من قبل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية من أهم الأشياء التي من المفترض أن يقوم بها المستفيدين من معاشات الضمان الإجتماعي بشكل عام.

تعرف على شروط الضمان الإجتماعي

لا تصرف المساعدات المقطوعة بصورة سنوية، وإنما تكون جوزية. يتم صرف المساعدات بحسب الدخل الخاص برب الأسرة. لا يتم صرفها بشكل متتالي أو شهري، ولا توجد أي تواريخ معينة لتقديمها. يتم صرف مساعدات الضمان المقطوعة، فقط على أساس الأسر الأشد حاجة للمال. يجب أن يتم تقييم مدى احتياج الأسرة فعليا للمساعدات.

تعرف على الفئات المستفيدية لمساعدة المقطوعة

للأسر محدودة الدخل فقط . حالات العجر المؤقت . للأرامل والإيتام ، النساء المطلقات . أسر السجناء ، والأسر المتغيب عنها عائلها أو هاجر عنها .

رابط الضمان الإجتماعي للإستعلام عن مساعدة المقطوعة

أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية عن تصميم رابطمن أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة التي تقدمها الحكومة ، وذلك من أجل توفير الوقت والجهد على الجميع ، وقد نشرت الوزارة طريقتين من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة وهي كالتالي :-