تعرف على التقويم الدراسي 1441 و موعد إجازة العام الدراسي 1441 بالسعودية

مع انتهاء العام الدراسي 1440 بالمملكة العربية السعودية ومعظم الدول العربية الأخرى، يتساءل الكثير من مواطنين المملكة والمقيمين فيها عن التقويم الدراسي 1441 وموعد إجازة العام الدراسي 1441 في السعودية، ولذلك نقدم لكم متابعينا جدول يوضح أوقات الإجازات الرسمية للعام الدراسي الجديد والتقويم الهجري 1441، بالإضافة إلى موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول وإجازة الطلاب، وكذلك موعد المناسبات الرسمية والأعياد وموعد عودة المعلمين والطلاب إلى المدارس، وأخيرًا نقدم لكم موعد اختبارات نهاية العام وبدء الإجازة الصيفية، وكانت وزارة التعليم السعودية قد طالبت بترتيب أيام الدوام بالمملكة وتحديد العطل الرسمية.
التقويم الدراسي 1441 في السعودية
سوف يؤدي الطلاب بالمملكة العربية السعودية امتحانات نهاية العام الدراسي 1441 بعد إجازة عيد الفطر المبارك مختلفة في توقيتها عن الأعوام الماضية حيث كان يؤدي الطلاب اختباراتهم قبل شهر رمضان وهو ما يعتبره الجميع أسلوبًا جديدًا ستتبعه الوزارة خلال هذا العامة حسب الخطة الزمنية الموضوعة للعام الدراسي 1441، كما تم العمل على توحيد مواعيد الدوام والإجازات لكل من المعلمين والإداريين والطلاب على أن تبدأ الإجازات كلها في موعد واحد باختلاف النظام المتعارف عليه في الممكلة.
التقويم الدراسي 1441
نوضح لكم في الجدول التالي كل ما يخص التقويم الدراسي 1441 وموعد الإجازات الحكومية حسب ما أعلنته وزارة التعليم والخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية، على يبدأ العام الدراسي الجديد في المملكة يوم 1-9-2019 والموافق 2-1-1441 هـ، وإليكم التفاصيل:
|بداية الفصل الدراسي الاول 1441
|2-1-1441 | 1-9-2019
|اجازة اليوم الوطني 1441
|24-1-1441 | 23-9-2019
|اختبار الفصل الدراسي الاول 1441
|25-4-1441 | 22-12-2019
|بداية اجازة منتصف العام 1441
|7-5-1441 | 2-1-2020
|بداية الفصل الدراسي الثاني 1441
|24-5-1441 | 19-1-2020
|بداية اجازة عيد الفطر 1441
|14-9-1441 | 7-5-2020
|بداية الدراسة بعد اجازة عيد الفطر 1441
|8-10-1441 | 31-5-2020
|بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني 1441
|10-10-1441 | 2-6-2020
|بداية اجازة نهاية العام الدراسي 1441
ستوافق يوم الخميس بتاريخ 19-10-1441 | 11-6-2020
|اليوم الوطني
|يوم الاثنين بتاريخ 24 محرم 1441 هـ
|23 سبتمبر 2019 م
|اجازة منتصف العام
|يوم الخميس بتاريخ 7 جمادى الاولى 1441 هـ
|2 يناير 2020 م
|اجازة عيد الفطر
|يوم الخميس بتاريخ 14 رمضان 1441 هـ
|7 مايو 2020 م
|بداية الدراسة بعد اجازة عيد الفطر
|يوم الاحد بتاريخ 8 شوال 1441 هـ
|31 مايو 2020 م
|اجازة نهاية العام
|يوم الخميس بتاريخ 19 شوال 1441 هـ
|11 يونيو 2020 م
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