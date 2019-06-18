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تعرف على التقويم الدراسي 1441 و موعد إجازة العام الدراسي 1441 بالسعودية

كتب إيمان إبراهيمفي آخر تحديث
تعرف على التقويم الدراسي 1441 و موعد إجازة العام الدراسي 1441 بالسعودية

مع انتهاء العام الدراسي 1440 بالمملكة العربية السعودية ومعظم الدول العربية الأخرى، يتساءل الكثير من مواطنين المملكة والمقيمين فيها عن التقويم الدراسي 1441 وموعد إجازة العام الدراسي 1441 في السعودية، ولذلك نقدم لكم متابعينا جدول يوضح أوقات الإجازات الرسمية للعام الدراسي الجديد والتقويم الهجري 1441، بالإضافة إلى موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول وإجازة الطلاب، وكذلك موعد المناسبات الرسمية والأعياد وموعد عودة المعلمين والطلاب إلى المدارس، وأخيرًا نقدم لكم موعد اختبارات نهاية العام وبدء الإجازة الصيفية، وكانت وزارة التعليم السعودية قد طالبت بترتيب أيام الدوام بالمملكة وتحديد العطل الرسمية.

التقويم الدراسي 1441 في السعودية

سوف يؤدي الطلاب بالمملكة العربية السعودية امتحانات نهاية العام الدراسي 1441 بعد إجازة عيد الفطر المبارك مختلفة في توقيتها عن الأعوام الماضية حيث كان يؤدي الطلاب اختباراتهم قبل شهر رمضان وهو ما يعتبره الجميع أسلوبًا جديدًا ستتبعه الوزارة خلال هذا العامة حسب الخطة الزمنية الموضوعة للعام الدراسي 1441، كما تم العمل على توحيد مواعيد الدوام والإجازات لكل من المعلمين والإداريين والطلاب على أن تبدأ الإجازات كلها في موعد واحد باختلاف النظام المتعارف عليه في الممكلة.

التقويم الدراسي 1441

نوضح لكم في الجدول التالي كل ما يخص التقويم الدراسي 1441 وموعد الإجازات الحكومية حسب ما أعلنته وزارة التعليم والخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية، على يبدأ العام الدراسي الجديد في المملكة يوم 1-9-2019 والموافق 2-1-1441 هـ، وإليكم التفاصيل:

بداية الفصل الدراسي الاول 1441 2-1-1441 | 1-9-2019
اجازة اليوم الوطني 1441 24-1-1441 | 23-9-2019
اختبار الفصل الدراسي الاول 1441 25-4-1441 | 22-12-2019
بداية اجازة منتصف العام 1441 7-5-1441 | 2-1-2020
بداية الفصل الدراسي الثاني 1441 24-5-1441 | 19-1-2020
بداية اجازة عيد الفطر 1441 14-9-1441 | 7-5-2020
بداية الدراسة بعد اجازة عيد الفطر 1441 8-10-1441 | 31-5-2020
بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني 1441 10-10-1441 | 2-6-2020
بداية اجازة نهاية العام الدراسي 1441

ستوافق يوم الخميس بتاريخ 19-10-1441 | 11-6-2020

 

اليوم الوطني يوم الاثنين بتاريخ 24 محرم 1441 هـ 23 سبتمبر 2019 م
اجازة منتصف العام يوم الخميس بتاريخ 7 جمادى الاولى 1441 هـ 2 يناير 2020 م
اجازة عيد الفطر يوم الخميس بتاريخ 14 رمضان 1441 هـ 7 مايو 2020 م
بداية الدراسة بعد اجازة عيد الفطر يوم الاحد بتاريخ 8 شوال 1441 هـ 31 مايو 2020 م
اجازة نهاية العام يوم الخميس بتاريخ 19 شوال 1441 هـ 11 يونيو 2020 م

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عن الكاتب

إيمان إبراهيم

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