تعرف على التقويم الدراسي 1441 و موعد إجازة العام الدراسي 1441 بالسعودية

مع انتهاء العام الدراسي 1440 بالمملكة العربية السعودية ومعظم الدول العربية الأخرى، يتساءل الكثير من مواطنين المملكة والمقيمين فيها عن التقويم الدراسي 1441 وموعد إجازة العام الدراسي 1441 في السعودية، ولذلك نقدم لكم متابعينا جدول يوضح أوقات الإجازات الرسمية للعام الدراسي الجديد والتقويم الهجري 1441، بالإضافة إلى موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول وإجازة الطلاب، وكذلك موعد المناسبات الرسمية والأعياد وموعد عودة المعلمين والطلاب إلى المدارس، وأخيرًا نقدم لكم موعد اختبارات نهاية العام وبدء الإجازة الصيفية، وكانت وزارة التعليم السعودية قد طالبت بترتيب أيام الدوام بالمملكة وتحديد العطل الرسمية.

التقويم الدراسي 1441 في السعودية

سوف يؤدي الطلاب بالمملكة العربية السعودية امتحانات نهاية العام الدراسي 1441 بعد إجازة عيد الفطر المبارك مختلفة في توقيتها عن الأعوام الماضية حيث كان يؤدي الطلاب اختباراتهم قبل شهر رمضان وهو ما يعتبره الجميع أسلوبًا جديدًا ستتبعه الوزارة خلال هذا العامة حسب الخطة الزمنية الموضوعة للعام الدراسي 1441، كما تم العمل على توحيد مواعيد الدوام والإجازات لكل من المعلمين والإداريين والطلاب على أن تبدأ الإجازات كلها في موعد واحد باختلاف النظام المتعارف عليه في الممكلة.

التقويم الدراسي 1441

نوضح لكم في الجدول التالي كل ما يخص التقويم الدراسي 1441 وموعد الإجازات الحكومية حسب ما أعلنته وزارة التعليم والخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية، على يبدأ العام الدراسي الجديد في المملكة يوم 1-9-2019 والموافق 2-1-1441 هـ، وإليكم التفاصيل:

بداية الفصل الدراسي الاول 1441 2-1-1441 | 1-9-2019 اجازة اليوم الوطني 1441 24-1-1441 | 23-9-2019 اختبار الفصل الدراسي الاول 1441 25-4-1441 | 22-12-2019 بداية اجازة منتصف العام 1441 7-5-1441 | 2-1-2020 بداية الفصل الدراسي الثاني 1441 24-5-1441 | 19-1-2020 بداية اجازة عيد الفطر 1441 14-9-1441 | 7-5-2020 بداية الدراسة بعد اجازة عيد الفطر 1441 8-10-1441 | 31-5-2020 بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني 1441 10-10-1441 | 2-6-2020 بداية اجازة نهاية العام الدراسي 1441 ستوافق يوم الخميس بتاريخ 19-10-1441 | 11-6-2020