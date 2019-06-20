تعرف على المستندات المطلوبة لإثبات استقلالية المسكن بحساب المواطن

نشر الهيئة العامه بحساب المواطن، بيانا اوضحت فيه الاربع شروط الخاصين بإثبات المسكن وذلك يأتى ضمن عمليات التسجيل للدفعة الحادية والعشرون والتى من المتوقع أن يتم ايداعها خلال شهر يوليو المقبل، ويذكر أن حساب المواطن، قد اودع اتنين ونصف مليار ريال لدعم المستفيدين من الدفعة التاسعة عشر لشهر يونيو من العام الحالى، وبلغت نسبة المستوفين لشروط الاهلية فى الدفعة التاسعة عشر من حساب المواطن، 83% حيث وصلت الى 12.4 مليون مستفيد ومستفيده .
وعن الشروط الخاصة بإثبات استقلالية المسكن بحساب المواطن، اوضحت اللجنه بأنه يجب على عقد الايجار الموحد من منصه الايجار، وثانيا ان يكون المستفيد يحمل لصك ملكية السكن بالاضافة لفاتورة الكهرباء، اما المستند الرابع فهو مشهد اثبات سكن جامعى او احد معاهد او الكليات العسكرية، فى حاله وجود ذلك.
وقبل التسجيل أوضحت اللجنه المنظمة لحساب المواطن، أنه يجب استيفاء الشروط الخاصه بالاهلية والتى تتكون من أن يكون المسجل سعودى الجنسية واذا كان لديه زوجه او ابه او ابن غير سعودين يتم استثنائهم ويجب على المتقدم أن يكون ليس بحامل لبطاقة التنقل ويكون دائم الوجود داخل المملكة السعودية ولا يقيم خارجها لمدة 90 يوما او اكثر، وذلك خلال السنه الماضية، واضاف حساب المواطن بخصوص شروط من لهم الحق بالتقدم، ان يكون المستفيد بحساب المواطن لن يكون قد تواجد بالسجن او اي منظمه خاضعة للإيواء.
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