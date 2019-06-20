تعرف على المستندات المطلوبة لإثبات استقلالية المسكن بحساب المواطن

وقبل التسجيل أوضحت اللجنه المنظمة لحساب المواطن، أنه يجب استيفاء الشروط الخاصه بالاهلية والتى تتكون من أن يكون المسجل سعودى الجنسية واذا كان لديه زوجه او ابه او ابن غير سعودين يتم استثنائهم ويجب على المتقدم أن يكون ليس بحامل لبطاقة التنقل ويكون دائم الوجود داخل المملكة السعودية ولا يقيم خارجها لمدة 90 يوما او اكثر، وذلك خلال السنه الماضية، واضاف حساب المواطن بخصوص شروط من لهم الحق بالتقدم، ان يكون المستفيد بحساب المواطن لن يكون قد تواجد بالسجن او اي منظمه خاضعة للإيواء.