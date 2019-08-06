تعرف على تطعيمات الحج كما حددتها المملكة

تطعيمات الحج من الأمور الضرورية التي يستلزم على جميع الحجاج أخذها ، وفي سياق ذلك حددت وزارة الصحة السعودية تطعيمات الحج التي يجب على من ينون أداء فريضة الحج وقبل الوصول للمشاعر المقدسة، وذلك من أجل سلامة الحجاج وسلامتك أنت الشخصية وحتى يمر موسم الحج بسلام وآمان على الجميع هنالك مجموعة تطعيمات للحج يجب على الحجاج الاهتمام بها ..

تطعيمات الحج من خارج المملكة

أهم التطعيمات التي يجب على الحجاج أخذها عند قدومهم للمملكة هي :

التطعيم ضد الحمى الصفراء ويلزم جميع الحجاج من المتواجدين في الأماكن التي ينتشر بها المرض بكثرة، ويجب أخذه قبل القدوم للملكة ب10 أيام وتستمر مناعة هذا التطعيم في جسم الإنسان لعشر سنوات .

التطعيم ضد شلل الأطفال وهو إلزامي لكافة المناطق التي يأتي منها الحجاج وينتشر فيها المرض ويتم أخذه قبل القدوم بثلاث أسابيع.

التطعيم ضد مرض الكوليرا

التطعيم ضد مرض الحمى الشوكية قبل القدوم للمملكة ب10 أيام ويستمر مفعولة لخمس سنوات وهو إلزامي لكافة الدول.

التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية قبل أسبوعين من الحج .

التطعيم ضد الالتهاب الرئوي ويُعطى للمصابين بالأنيميا والفشل الكلوي وأمراض نقص المناعة ومرضى الرئة والكبد والأمراض المزمنة.

تطعيمات الحج من داخل المملكة

يتضمن عدة تطعيمات هي :

التطعيم ضد الحمى الشوكية .

التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية .

التطعيم ضد الالتهابات الرئوية لمرضى الفشل الكلوي والأنيميا المنجلية ومرضى نقص المناعة والأمراض المزمنة والكبد ومستأصلين الطحال .

هذا وقد شددت وزارة الصحة السعودية على ضرورة أخذ تطعيمات الحج اللازمة حسب كل دولة وكل حالة لتجنب حدوث مخاطر للحجاج نظرًا لأن موسم الحج يتضمن ملايين الحجاج من كل دول العالم والتجمعات الكبيرة هي من مصادر انتشار العدوى بشكل كبير، هذا وقد استعدت قوات الأمن السعودية لموسم الحج استعدادًا كاملًا لتأمين أكثر من مليون حاج ..