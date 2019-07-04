تعرف على خطوات التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440

نتابع معكم متابعينا الكرام كافة التفاصيل المتعلقة بحجاج الداخل ” المسار الإلكتروني ” وكيفية التسجيل لهم ، حيث كشفت وزارة الحج والعمرة في دولة المملكة العربية السعودية على ان التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل سوف يبدأ اليوم الخميس الموافق 04-08-2019 ، عند الساعة الثامنة صباحاً ، وقد اكدت الوزارة أن التسجيل سوف يظل مستمر لمدة شهر تقريباً ، حيث يعتبر هذه الطريقة الوحيدة التي تتيح للمواطنين والمقيمين في المملكة التسجيل من خلالها .

موقع المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

أعلنت وزارة الحج في دولة المملكة العربية السعودية على أنها قامت بعمل العديد من التطويرات والخدمات الجديدة على موقع المسار الإلكتروني من أجل الضغط المتوقع أن يكون على الموقع في الساعات الأولى من فتح المسار لكافة المواطنين الراغبين في التسجيل ،وتوقعت الوزارة أن ما يقارب 750 ألف مواطن سوف يقوم بزيارة الموقع وذلك خلال الساعات الأولى من بدء عملية التسجيل ، وقد نوهت الوزارة على أنه لن يتم النظر في الطلبات التي تتم من خلال مكاتب الحملات ، وقد أكد الإستاذ محمد القرشي عضو المجلس التنسيقي لشركات حجاج الداخل أن التسجيل سوف يكون متاح من خلال الموقع حتي يوم السابع عشر من ذي الحجة أو في حالة إكتمال كافة المقاعد المخصصة لحجاج الداخل بكافة الشركات العاملة .

خطوات التسجيل لحجاج الداخل

زيارة الموقع الإلكتروني للمسار

إدخال البيانات الشخصية للتأكد من أحقية المستفيد من الحج

اختيار باقة الحج وإصدار الفاتورة ، وسداد الفاتورة

بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440

أصدرت وزارة الحج والعمرة في دولة المملكة رابط من أجل إتاحة التسجيل لكافة المواطنين الراغبين في التسجيل للمقيمين والمواطنين ، وقد نوهت الوزارة على أن المسار هو الطريقة الوحيدة التي تسمح للمواطنين في المملكة بالحج ، ولا يوجد طريقة إخرى من أجل التسجيل في الحج لهذا الموسم ، ويمكنك عزيزي المواطن التسجيل من خلال الرابط التالي هـــنــا