تعرف على خطوات التسجيل في نظام ساعد لراغبي العمل وشروط التقديم والتسجيل في النظام

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز كلمة دوت أورج في المملكة العربية السعودية يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن كيفية التسجيل على نظام ساعد للتوظيف الذي كثر البحث عنه في الفترة الحالية على مختلف محركات البحث على شبكة الإنترنت ونحن سنقدم لكم كافة تفاصيل البرنامج وكيفية التسجيل عليه.

نظام ساعد يهدف إلي تسهيل راغبي العمل على الحصول على فرصة عمل من خلال التسجيل على النظام وملء البيانات الشخصية عن طريق الإنترنت بطريقة سهلة وميسرة.

ماهو نظام ساعد وما هو الهدف منه

نظام ساعد هو نظام أطلقته المملكة العربية السعودية من خلال وزارة الخدمة المدنية يهدف لاستقبال طلبات الراغبين في العمل من حملة الشهادات الابتدائية والشهادات المتوسطة وشهادة الثانوية العامة على الوظائف المشمولة بلائحتي المستخدمين وبند الأجور ومساعدة الجهات الحكومية على الالتزام بأن يكون شغل تلك الوظائف وفقاً للمسميات والمؤهلات المتفق عليها.

خطوات التسجيل في نظام ساعد

الدخول على موقع برنامج ساعد الإلكتروني.

اختيار أيقونة متقدم جديد.

إدخال رقم الهوية المكون من 10 أرقام ثم إدخال كافة البيانات المطلوبة ثم الضغط على استمرار.

كتابة البيانات الخاصة بالاتصال.

ثم كتابة كلمة مرور خاصة ثم النقر على استمرار.

يجب ملء البيانات الخاصة بالمؤهل الدراسي وتاريخ الحصول عليه.

يجب الإقرار بصحة البيانات التي قمت بتسجيلها في الخانات السابقة.

وفي نهاية المقال نتمنى التوفيق لكل من يرغب في الحصول على فرصة عمل من خلال البرنامج.