“توضيح هام” من تقويم التعليم بشأن اختبارات كفايات المعلمين للحصول على رخصة معلم ممارس

متابعينا الأعزاء يسعدنا أن نتواصل معكم من خلال هذا المقال عن اختبار كفايات المعلمين، الذي أصبح من الشروط الأساسية في الحصول على رخصة معلم ممارس، طبقاً للائحة الوظائف الجديدة، ومنذ أن صدرة ألائحة وبدأ البحث عن كل ما يتعلق بلائحة وشروط الحصول على رخصة معلم ممارس، ونحن من خلال هذا المقال نقدم لكم رابط التسجيل للحصول على شهادة اختبار كفايات المعلمين.

تحديث: أوضحت هيئة تقويم التعليم أن اختبارات “كفايات” المعلمين والمعلمات، ستستمر حتى الإعلان عن بدأ التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين في نوفمبر المقبل، وقالت الهيئة في بيان لها، أنه في حالة اختيار المعلم اختبار “الكفايات” والحصول على 50 درجة فأكثر، فأنه يمكنه الحصول على رخصة معلم ممارس، مع بداية نفاذ لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، بدون الحاجة للجلوس للاختبار، موضحة أن درجة الاجتياز 50 درجة لكل اختبار، سواء التربوي العام أو التخصصي، وفي حالة عدم الاجتياز للاختبار يتم إعادته مرة أخري واجتيازه.

صرح رئيس هيئة التعليم والتدريب الدكتور /حسام عبد الوهاب، أن أختبار كفايات المعلمين أصبح شرط أساسي لمنح رخصة معلم ممارس، وذلك وفق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، وقال أن اجتياز اختبار كفايات المعلمين سوف تجعل الوزارة تقوم بإعطاء رخصة المعلم بشكل فوري.

رابط التسجيل في اختبار كفايات المعلمين

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودي أن الرابط الخاص بالتسجيل في اختبار كفايات المعلمين، الذي أصبح شرط أساسي في الحصول على رخصة معلم ممارس من خلال الرابط التالي

تعرف على الهدف من اختبار كفايات المعلمين

يهدف اختبار كفايات المعلمين إلي تحقيق الحد الأدنى من المعاير التي يجب توافرها في المتقدمين لمهنة التدريس، بما يشمل عليه عن معارف وعلوم ومهارات تغطي الجوانب الأساسية للمهنة.

موعد التسجيل في اختبار كفايات المعلمين.

يتم فتح باب التسجيل في اختبار كفايات المعلمين لمعلمي اللغة العربية للذكور، اعتباراً من 16/9/2019 وللإناث، تبدأ من 24/9/2019، وتنتهي للجنسين يوم 20/10/2019، وبالنسبة لباقي المواد يتم فتح باب التسجيل اعتباراً من 22/11/2019 حتي 30/11/2019 .