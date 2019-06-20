تعرف على رابط حاسبة دعم الصندوق العقاري بعد التحديث وأهم التعديلات الجديدة

تسعى المملكة العربية السعودية وجميع القطاعات بها على تحقيق رؤية 2030 وبالتالي تقوم بعمل الكثير من التعديلات التي تعمل على توفير الراحة للمواطنين، ومن أهم التعديلات التي تم إجرائها هي تعديلات دعم الصندوق العقاري، واليوم سوف نتعرف معًا على حاسبة دعم الصندوق العقاري بعد التحديث بالتفصيل.

حاسبة دعم الصندوق العقاري بعد التحديث

لقد أكد حمود العصيمي وهو المتحدث الرسمي عن الصندوق العقاري أن التحديثات التي تمت في الدعم المقدم من الصندوق، ما هي إلا وسيلة للتسهيل على المواطنين من خلال اختيار منتجات سكنية تناسبهم، وقد تم إطلاق حوالي 14 ألف ريال سعودي تعويض للمستفيدين بأثر رجعي، وذلك فيما يخص ذوي الدخل الشهري.

ويمكن الآن التعرف على الدعم الذي تم تقديمه للمواطنين من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني سكني حيث أن صندوق التنمية العقارية أجرى مجموعة من التعديلات على القروض العقارية على وجه الخصوص، حيث أن الهدف من التعديلات رفع نسبة الدعم الشهري.

ولكن سيتم هذا بشكل تدريجي، وبالتحديد بنسبة 5% لكل ألف ريال سعودي إضافية في راتب المواطنين، وذلك بدلًا من أن يتم خفض الدعم المقدم من 100% إلى 35% حسب اللوائح المتبعة والخاصة بالدعم المقدم من صندوق التنمية العقارية بالمملكة العربية السعودية.

أسباب التعديل على مصفوفة الدعم

وهناك الكثير من الأسباب التي دعت صندوق التنمية العقارية على القيام بالتعديلات الجديدة، والتغيير في مصفوفة الدعم، ولكن السبب الأساسي هو الرغبة في توصيل الدعم السكني لمستحقيه، وبالتالي يتم تحقيق رؤية المملكة 2030، ويزيد عدد المواطنين الذين حصلوا على مسكن خاص بهم.