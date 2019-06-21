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تعرف على شروط الإستحقاق لمعاش المتقاعد في التأمينات الإجتماعية

كتب حسين كورازفي آخر تحديث
تعرف على شروط الإستحقاق لمعاش المتقاعد في التأمينات الإجتماعية
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نرصد لكم متابعينا الكرام كافة شروط الإستحقاق لمعاش المتقاعد في التأمينات الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية ، حيث أعلنت التأمينات الإجتماعية عن العديد من الشروط من أجل الإستحاق لمعاش المتقاعد السعودي ، وقد قامت مؤسسة التأمينات اليوم الخميس الموافق 21 يونيو للعام 2019 ـ بتحديد كافة الشروط من أجل إستحقاق معاش المتقاعد في التأمينات الإجتماعية .

التأمينات الإجتماعية تحدد العديد من الشروط من أجل الإستحقاق لمعاش المتقاعد

نرصد لكم تفاصيل ما قالت التأمينات ، حيث نشرت من خلال حسابها الرسمي على أنه يستحق للمتشترك صرف معاش التقاعد عندو توفر مدة إشتراك لا تقل عن 120 شهراً ، وتوقف عن مزاولة العمل ، وقد بلغ سن الستين أو تجاوزها .

يذكر أن التأمينات الإجتماعية في المملكة السعودية قد كشفت في وقت سابق على أنه لا يحق للأرملة جمع بين نصيبها من المعاش المستحق عن زوجها المشترك ، وأجرها من العمل ، مهما كان مقداره ، كما انه يحق لها الجمع بين نصيبها من المعاش المستحق عن زوجها المشترك ومعاشها التقاعدي .

 

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عن الكاتب

حسين كوراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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