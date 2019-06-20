تعرف على شروط الاستفادة من جود الإسكان | رابط منصة جود الإسكان

تبث فئة كبيرة من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن شروط الاستفادة من جود الإسكان والذي قد تم الإعلان عنه في فترة مؤخرة من خلال منصة جود الإسكان، حيث أن المنصة أعلنت بشكل رسمها أنها ستقوم بدعم حوالي 319 حالة من الحالات الواردة في دعم الإيجار، وسوف نوفر لكم تلك الشروط اليوم من خلال موقعنا بالتفصيل.

شروط الاستفادة من جود الإسكان

يشم دعم جود الإسكان الكثير من الأسر في الكثير من المناطق بالمملكة العربية السعودية، وعلى رأسها مدينة الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى المنطقة الشرقية وجازان والباحة، كما يمكن لمواطني الجوف وتبوك وحائل الاستفادة من هذا الدعم، حيث أنه من المفترض أن يصل الدعم لما يزيد عن ألف فرد في المملكة، ومن المفترض أن يصل هذا الدعم إلى كلًا من:

بعض النساء المطلقات والأرامل.

الأسر التي لها رب ولكنه سجين.

حالات الضعف المادي وعدم القدرة المادية.

الأشخاص الموقوفون على الذمة المالية الخاصة بالسكن.

والجدير بالذكر أن المنصة تعمل على دراسات كافة الحالات جيدًا، وبالتالي يصل الدعم إلى مستحقيه، وذلك من مبدأ الشفافية الكاملة، كما أن هناك سرية كاملة في المعلومات التي يتم وصولها إلى المنصة، وذلك حتى يتم الاحتفاظ بكل ما هو خاص بالأسر التي تستحق الحصول على الدعم.

رابط منصة جود الإسكان

ويمكن الآن زيارة منصة جود الإسكان للحصول على كافة المعلومات والتقديم على الدعم، علمًا بان هناك مجموعة من المسارات التي ينتهجها مشروع جود الإسكان، ولكن بشكل عام هناك مسارين هما:

دعم الإيجار: وهذا يهدف إلى أن تتمكن الجمعيات الخيرية من رفع الحالات التي لها الأولوية للحصول على الدعم، ومن ثم يتم التحقق من جميع البيانات الخاصة بتلك الحالات، ويكون ذلك بالشراكة مع الحكومة بالمملكة العربية السعودية.

توفير المسكن: وهذا المسار يهدف إلى أن يتمكن الكثير من الأشخاص من المساهمة في المشاريع التي تُقام لكافة الأسر المحتاجة إلى الحصول على الدعم السكني، سواء عبر شراء المساكن أو تأسيس المباني، ومن المنتظر أنه في الفترة المقبلة سيتم دعم دفع فاتورة الكهرباء.