تعرف على شروط وخطوات التسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان للزواج ورابط البرنامج وكل تفاصيل البرنامج

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز كلمة دوت أورج، في المملكة يسعدنا التواصل معكم من خلال برنامج سند محمد بن سلمان للزواج، وبرنامج سند هو برنامج يراعي البعد المجتمعي، ويلمس احتياجات فئات متنوعة من المجتمع السعودي، وهم فئة المقبلين على الزواج وتحقيق استقرار اجتماعي، من خلال الدعم المالي الذي يقدمه البرنامج.

وضع برنامج سند محمد بن سلمان مجموعة من الشروط المهمة، لتحقيق العدالة والمساواة في توزيع العطاء ضمن مبادرة الزواج.

خطوات التسجيل في مبادرة سند الزواج

زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان.

اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.

التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

إنشاء حساب وإدخال البيانات.

اجتياز دورة الوعي المالي.

انتظار رسالة اعتماد الطلب.

لمعرفة خطوات التسجيل بالتفصيل عن طريق الفيديو التالي

شروط التسجيل في مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج